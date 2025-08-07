MLB: Juan Soto rompió con no hitter con este cuadrangular (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El dominicano Juan Soto volvió a ser protagonista en las Grandes Ligas al conectar un cuadrangular de 420 pies en la novena entrada frente al lanzador de los Guardianes, Gavin Williams, arruinando así su intento de juego sin hit ni carrera. El batazo, que se fue por el jardín central, marcó el primer hit de los Mets de Nueva York desde la cuarta entrada del juego anterior, cuando Jeff McNeil logró un sencillo ante Logan Allen.

La conexión de Soto no solo rompió la racha sin imparables del equipo neoyorquino, sino que también representó su primer jonrón en nueve encuentros y el número 26 en lo que va de temporada.

Un salto fallido y una hazaña frustrada

El jardinero Ángel Martínez intentó atrapar la pelota en la barda, pero no logró cronometrar bien su salto. Aunque hubiese tenido una mejor ejecución, es probable que no hubiera alcanzado la bola, dada la potencia y la ubicación del batazo. El cuadrangular fue un golpe emocional para los Guardianes, quienes estaban a dos outs de lograr una hazaña nunca antes lograda en la historia de la franquicia.

Gavin Williams había dominado por completo a la ofensiva de los Mets, manteniéndolos sin hits durante ocho entradas completas.

Soto reafirma su rol como figura clave

Con este jonrón, Juan Soto no solo evitó que los Mets fueran blanqueados sin hits por segundo día consecutivo, sino que también reafirmó su importancia dentro del lineup.