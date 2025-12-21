MLB: Aaron Judge el mejor bateador derecho de la historia

Suscríbete a nuestros canales

Aaron Judge es uno de los peloteros más impresionantes en la historia de Grandes Ligas. Su explosión con Yankees de Nueva York mostraban a un pelotero que se iba a quedar con muchos registros. 10 años después hay datos que lo señalan como el mejor bateador derecho de la historia.

Con 33 años y unas 5.000 apariciones en el plato, Judge ya presume de un OPS+ de 179. El mejor registro para un bateador derecho en la MLB, esto lo coloca por encima de: Rogers Hornsby, Frank Thomas o Hank Aaron cuando se ajusta por era, parque y contexto ofensivo.

Desde 2022-25 tuvo: .311/.439/.677 y 209 OPS+; eso muestra el pico ofensivo más alto jamás visto para un bateador derecho en la era moderna. Supongamos que se retira a los 38 años, será difícil que baje de 170+ de OPS+ por sus brutales números.

Cuáles son los peloteros con mejor OPS+ en la historia de la MLB

Aaron Judge se situó en un importante grupo entre los mejores peloteros de OPS+ en la historia de Grandes Ligas. Sin embargo, en su mayoría del top 10 son zurdos, lo que convierte al pelotero actual de Yankees en un superdotado de la estadística por encima de los derechos.

Es tan impactante lo que ha logrado Judge en 10 temporadas, que aún teniendo un declive de 45-50 a 35-40 HR en los próximos 5 años se mantendrá con 175+ de OPS. Manteniéndose como el mejor bateador derecho con menos juegos y apariciones en el plato superando a Rogers Hornsby (175+ OPS+).

Top 10 peloteros con mejor OPS+ en la historia de la MLB:

Babe Ruth: 206+ Ted Williams: 191+ Oscar Charleston: 184+ Barry Bonds: 182+ Lou Gehrig: 179+ Aaron Judge (derecho): 179+ Turkey Stearnes: 177+ Roger Hornsby (derecho): 175+ Mickey Mantle (ambidiestro): 172+ Mule Suttles (derecho): 172+

Judge vs Hornsby: la batalla por el trono derecho

Rogers Hornsby nació, aprendió a jugar beisbol, se convirtió en profesional y se murió siendo el mejor bateador derecho en la historia de la MLB. Esto es un hecho, hasta que Aaron Judge nació, aprendió a jugar beisbol, firmó con Yankees y superó a su predecesor como el mejor derecho en la historia.

Hornsby construyó sus 175 de OPS+ en 23 temporadas, con 8,173 turnos al bate y un promedio de .358 que sigue siendo referencia absoluta para un infielder. Judge, en cambio, ha llegado a 179+ con casi 3,000 turnos menos y un calendario mucho más exigente en viajes, velocidad de pitcheo y profundidad de bullpens.

Eso significa que, incluso si Judge nunca iguala la longevidad del Rogers ya es más productivo por aparición al plato. Salvo un derrumbe físico improbable, lo normal es que termine su carrera en la zona 170+ de OPS+, consolidándose como el bateador derecho más dominante en la MLB.