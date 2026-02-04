Robert Kraft y Bill Belichick: Los grandes ausentes en el Salón de la Fama este año

Suscríbete a nuestros canales

El propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, no formará parte de la próxima generación de inmortales del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (Pro Football Hall of Fame). Según informaron fuentes a Adam Schefter de ESPN, Kraft no alcanzó el respaldo suficiente por parte del comité de selección, compuesto por 50 personas.

Una espera que se prolonga

A sus 84 años, Kraft ha sido un nombre recurrente en las papeletas del Salón de la Fama durante los últimos 14 años, apareciendo de forma consecutiva desde la generación de 2013. Aunque el año pasado logró llegar a la instancia de semifinalista, finalmente fue superado por Ralph Hay en la votación definitiva.

En esta ocasión, Kraft figuraba entre los cinco finalistas de la categoría combinada (colaboradores, entrenadores y jugadores veteranos cuya carrera concluyó antes del año 2000). El proceso de selección estipula que los votantes eligen a tres de estos cinco candidatos, y para asegurar su inducción, el finalista debe superar el umbral de los 40 votos.

De no alcanzarse dicha cifra por parte de ningún candidato, se otorga el lugar a aquel con la votación más alta, situación que este año no favoreció al dueño de los Patriots.

La sorpresiva exclusión de Bill Belichick

La noticia de Kraft no fue la única que sacudió al entorno de Nueva Inglaterra. El exentrenador Bill Belichick también habría sido descartado en su primer año de elegibilidad. A pesar de contar con seis anillos de Super Bowl como entrenador en jefe, Belichick no alcanzó el mínimo de votos necesario, una decisión que ha generado una ola de críticas y reacciones negativas entre analistas y aficionados por igual.

A pesar de los rumores sobre una relación tensa entre ambos tras la salida del estratega del equipo, Kraft salió en su defensa la semana pasada: "Independientemente de las percepciones que puedan existir sobre diferencias personales, creo firmemente que el historial y el trabajo de Bill Belichick hablan por sí solos", declaró el propietario en un comunicado oficial.

Un legado difícil de ignorar

Desde que Robert Kraft adquirió a los Patriots en 1994, la organización se transformó en la dinastía más exitosa de la era moderna, acumulando 374 victorias y alcanzando 11 apariciones en el Super Bowl. Por su parte, Belichick, de 73 años, es actualmente el segundo entrenador con más victorias combinadas en la historia (333), solo por detrás de las 347 del legendario Don Shula.

Más allá del éxito en el campo, Kraft ha sido una figura política y administrativa clave para la NFL, participando en diversos comités de propietarios y desempeñando un papel fundamental en la resolución del cierre patronal (lockout) de 2011, que garantizó la estabilidad laboral de la liga.

Anuncio oficial en los NFL Honors

La lista definitiva de los nuevos integrantes del Salón de la Fama se anunciará formalmente este jueves durante la ceremonia de los NFL Honors en San Francisco. Aunque los nombres de Kraft y Belichick no resonarán en el podio este año, su impacto en la historia del deporte asegura que el debate sobre su ingreso seguirá vigente para el ciclo de 2027.