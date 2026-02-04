Super Bowl LX: Drake Maye vs Sam Darnold persiguen la gloria definitiva

Suscríbete a nuestros canales

Drake Maye y Sam Darnold se juegan más que solo el título de la temporada 2025 de la NFL. Ambos quarterbacks han tenido caminos diferentes para terminar inmortalizados con la gloria del ganador. Uno lleno de talento y confianza, mientras el otro con sacrificio y redención van a disputar el Super Bowl LX.

New England Patriots vs Seattle Seahawks se juegan el Super Bowl en un duelo marcado por la revancha. Ambos equipos tienen las armas necesarias para lograr una victoria de manera contundente. Sin embargo, el duelo de quarterbacks será clave para sobreponerse al rival.

Sam Darnold llegó al juego grande con Seattle luego de superar con una coraza de resiliencia y sacrificio las críticas feroces y burlas que sufrió. Maye por su parte, llegó al duelo más esperado gracias a tener la confianza de su organización y un talento precoz difícil de igualar.

Este 8 de febrero sintoniza el Super Bowl LX por Meridiano Televisión en vivo y en exclusiva para Venezuela por señal abierta. También por HD a través de Simpleplus, Inter Go, Netuno Go o Aba TV Go.

Drake Maye vs Sam Darnold el duelo más esperado del Super Bowl LX

Drake Maye y Sam Darnold es el duelo por excelencia del Super Bowl LX. Ambos mariscales de campo tuvieron temporadas espectaculares con un rendimiento superlativo: marca 14-3, 4000+ yardas, 25+ TD, para lograr los campeonatos de sus respectivas confederaciones.

Drake Maye y su ascenso meteórico

Maye fue seleccionado por New England Patriots en el pick #3 del Draft de 2024. Ha tenido una de las mejores temporadas de un novato de segundo año en la historia de la NFL, liderando al equipo con mano de hierro: 72% de acierto de pases, 4.394 yardas aéreas, 31 TD, 8 intercepciones, 113.5 rate.

Lo que más se destaca de Drake es su notable consistencia y madurez bajo presión. Ha mostrado un rendimiento impresionante en diferentes situaciones del juego. Lo que le ayuda a tomar la mejor decisión posible, gracias a eso alcanzó las 450 yardas terrestres con 4 TD.

El QB de Patriots toma decisiones simples, sin sobre jugar los drives. Tienen un plan de juego y lo ejecuta, si la situación se complica (pasó mucho durante el año) logra salir de la presión con un acarreo. Maye es un QB ha tenido éxito por el contexto favorable de su organización.

Sam Darnold y su redención a la gloria

Darnold de 28 años, fue pick 3 del Draft de 2018 seleccionado por New York Jets. Luego de muchas burlas, críticas injustificadas y pasar por: Jets, Panthers, 49ers y Vikings; llegó a Seattle Seahawks, una organización que le brindó apoyo y estabilidad para desarrollar su juego.

Sam tras firmar por 100.5 millones y tres temporadas, logró convertirse en la pieza clave del equipo. Rodeado de un grupo especialmente joven y con mucha proyección alcanzó: 14-3, primer sembrado de la NFC, 67.7% de aciertos, 4.048 yardas, 25 TD y un rate de QB de 99.1.

Lo que más destaca de Darnold es su capacidad para terminar las jugadas. Su línea ofensiva le da tiempo en la bolsa de protección para evitar toques; lo que ayuda a ejecutar con precisión y compostura en momento críticos, logrando acierto con sus jugadores ofensivos.

Maye vs Darnold: ¿Quién ganará el Super Bowl LX?

Responder a esta pregunta es bastante complicado, porque en un Super Bowl los detalles marcan la diferencia. Por otra parte, generalmente cada QB tiene una mitad para dominar. En esa línea, para responder a la pregunta, hay dos cosas que deben pasar para que ambos logren la victoria.

Drake Maye ganará si se mantenga fiel a su estilo: jugadas claras, evitando errores y tomando los puntos. Sam Darnold hará lo propio si evita capturas y tiene tiempo para ejecutar jugadas. Finalmente el domingo 8 de febrero, en el Levi's Stadium, uno de estos caminos terminará en gloria eterna.