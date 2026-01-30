Super Bowl LX: Patriots parte con la historia de su lado frente a Seahawks

Suscríbete a nuestros canales

New England Patriots han tomado una decisión estratégica clave para el Super Bowl LX. El equipo podía elegir el color de su uniforme y se fueron por el blanco. Esta combinación les permitió mantenerse invictos con un récord de seis victorias sin derrotas durante la presente temporada.

La estadística histórica favorece ampliamente al color blanco ya que los equipos que visten así acumulan 33 victorias en el Super Bowl hasta 2018. En los últimos 21 años, las franquicias que utilizaron el blanco, registran una marca de 16-5, Patriots parte con ventaja en la gran Final.

Seattle Seahawks deberán jugar con su uniforme azul, color con el que perdieron sus finales previas ante Steelers y Patriots. El único título que ganaron (Super Bowl XLVIII) lo hicieron vistiendo de blanco. Los de Foxborough tienen un récord de 4-2 cuando van de blanco en el Super Bowl.

Seattle Seahawks: El reto de romper la maldición del uniforme azul

Seattle Seahawks llegan a esta gran cita con la presión de revertir su historial negativo usando el color azul en Super Bowl. Esta franquicia solo ha logrado levantar el trofeo cuando vistió de blanco, sufriendo derrotas dolorosas en las ediciones 40 (Steelers) y 49 (Patriots).

A pesar del uniforme, la defensiva de Seahawks llega en un estado de gracia impresionante para frenar a New England. El equipo se ubica entre los cuatro mejores de toda la liga en puntos anotados; pero también la línea ofensiva de Patriots ha permitido 15 capturas a su QB en Playoffs 2025.

Mike Macdonald, con apenas treinta y ocho años, es el tercer head coach más joven en llegar a un Super Bowl. Se une a Mike Tomlin y Sean McVay que ya fueron campeones con una defensa sólida; el reto para Macdonald es emular a los antes mencionados contra New England Patriots.