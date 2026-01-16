Seahawks vs 49ers: ¿Podrá la defensa de Macdonald frenar a San Francisco nuevamente?

Suscríbete a nuestros canales

La Conferencia Nacional (NFC) de la NFL se detiene este sábado para presenciar un choque electrizante entre rivales de división: los Seattle Seahawks (14-3) reciben a los San Francisco 49ers (13-5). Con el boleto a la final de conferencia en juego, el Lumen Field será el escenario de este tercer enfrentamiento de la temporada, apenas dos semanas después de su último choque.

Seattle: La defensa número uno a prueba

Los Seahawks, sembrados como el No. 1 de la NFC, llegan en un estado de gracia tras encadenar siete victorias consecutivas y establecer un récord de franquicia con 14 triunfos. Bajo la dirección estratégica de Mike Macdonald, la defensa de Seattle se ha consolidado como la mejor de la liga en puntos permitidos.

En su último enfrentamiento el pasado 3 de enero, Seattle limitó a Brock Purdy y compañía a solo 3 puntos, la cifra más baja para San Francisco en la era de Kyle Shanahan. Sin embargo, existe una ligera preocupación en la ofensiva: el mariscal de campo Sam Darnold es duda por una lesión en el oblicuo izquierdo, aunque se espera que juegue tras ser catalogado como "cuestionable".

San Francisco: Ajustes y el factor fatiga

Los 49ers enfrentan un desafío logístico considerable. Por tercera semana consecutiva, llegan con un día menos de descanso que su rival tras disputar su juego de Comodines el domingo pasado. Kyle Shanahan ha tenido que adaptar las prácticas para priorizar la recuperación física de sus jugadores.

A pesar de la sensible baja de George Kittle (tendón de Aquiles), San Francisco podría recuperar al receptor novato Ricky Pearsall, cuya presencia sería un alivio para Brock Purdy frente a la asfixiante presión de Leonard Williams y la secundaria de Seattle.

Estadísticas y tendencias clave

Historial reciente: Seattle ganó el último duelo 13-3, pero San Francisco logró vencer en Seattle durante la Semana 1 de la temporada regular.

Duelo de pizarras: Macdonald ha descifrado el sistema de Shanahan en los últimos dos años (incluyendo su etapa en Baltimore), permitiendo solo 20 puntos combinados en los dos juegos de esta temporada.

Ofensiva vs Defensa: Los 49ers ostentan la 10ª mejor ofensiva anotadora, mientras que Seattle lidera la liga en defensa de puntos.

Pronóstico de la MeridianoBet

Dada la familiaridad entre ambos equipos y el dominio defensivo mostrado por Seattle en las últimas semanas, se anticipa un juego físico y de pocos puntos. La localía y el descanso extra de los Seahawks les otorgan una ligera ventaja estadística.

Jugada ganadora de nuestros expertos: Seattle Seahawks -3.5

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González