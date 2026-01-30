Super Bowl LX: 12 datos que marcan el duelo Patriots vs Seahawks

El Super Bowl LX entre New England Patriots vs Seattle Seahawks definirá al campeón de la NFL. Sin embargo, también trae consigo estadísticas históricas que desafían cualquier pronóstico previo. Marcas importantes, regresos, estadísticas de los entrenadores entre otras cosas.
Patrios y Seahawks tienen mucha historia que contar: con sus quarterbacks como protagonistas o sus entrenadores en jefe. También están la locura de los precios en las entradas alcanzando números históricos. Obviamente, esto viene de la mano de una de las revanchas más esperadas.
12 datos para conversar, discutir y esperar lo que será uno de los Super Bowl más esperado de los últimos años. Seattle Seahawks busca su segundo título mientras que New England espera convertirse en el equipo con más títulos en la historia de la NFL.
12 datos históricos del Super Bowl LX entre Patriots vs Seahawks
- Las revanchas del Super Bowl favorecen al ganador del primer juego. Marca 6-3 en la estadística
- Patriots son el primer equipo en llegar al Super Bowl después de una temporada de 4-13 en 2024 (17-4 contando Playoffs en 2025)
- Es la primera vez desde 1981 que ambos equipos tenían probabilidades de 50-1 de llegar al Super Bowl
- Es la primera vez que un Super Bowl desde la fusión de la NFL-AFL de 1970 que ambos equipos son top 4 en puntos en ofensiva y puntos permitidos en defensa
- Es la primera vez que el Super Bowl contará con dos QB titulares y 2 Head Coach que están en su primera o segunda temporada con sus equipos
- Puede ser la tercera vez en los últimos 6 años que un QB (Sam Darnold) gana un Super Bowl en su primera temporada después de unirse al equipo
- Drake Maye será el 2do QB más joven en llegar y ser titular en un Super Bowl (Dan Marino es el #1)
- Mike Vrabel es la segunda persona en llegar al SB como jugador y head coach con la misma franquicia (Gary Kubiak es el #1)
- Mike MacDonald es el tercer head coach más joven (38 años, 213 días) en hacer su primera aparición en SB, se une a Sena McVay y Mike Tomlin
- Patriots ha permitido la menor cantidad de puntos en 3 juegos de Playoffs desde el año 2000
- Asistir al Super Bowl LX ronda los 7.500 a 23.000 dólares, según datos de Ticketmaster
- Patriots apareció 11 veces en el Super Bowl (récord de la NFL), ha ganado 6 títulos, Seahawks ha estado en 3 ocasiones y ha ganado 1 vez