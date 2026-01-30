Super Bowl LX: 12 datos que marcan el duelo Patriots vs Seahawks

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl LX entre New England Patriots vs Seattle Seahawks definirá al campeón de la NFL. Sin embargo, también trae consigo estadísticas históricas que desafían cualquier pronóstico previo. Marcas importantes, regresos, estadísticas de los entrenadores entre otras cosas.

Patrios y Seahawks tienen mucha historia que contar: con sus quarterbacks como protagonistas o sus entrenadores en jefe. También están la locura de los precios en las entradas alcanzando números históricos. Obviamente, esto viene de la mano de una de las revanchas más esperadas.

12 datos para conversar, discutir y esperar lo que será uno de los Super Bowl más esperado de los últimos años. Seattle Seahawks busca su segundo título mientras que New England espera convertirse en el equipo con más títulos en la historia de la NFL.

Este 8 de febrero sintoniza el Super Bowl LX por Meridiano Televisión en vivo y en exclusiva para Venezuela por señal abierta. También por HD a través de Simpleplus, Inter Go, Netuno Go o Aba TV Go.

12 datos históricos del Super Bowl LX entre Patriots vs Seahawks