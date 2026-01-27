Super Bowl LX: Precios de locura para el Patriots vs Seahawks

Suscríbete a nuestros canales

La NFL ya tiene a sus dos máximos protagonistas de la temporada 2025: New England Patriots vs Seattle Seahawks que se disputarán el Super Bowl LX. El juego que se llevará a cabo en California reporta precios históricos para el evento deportivo por excelencia en los Estados Unidos.

Según reportes de Ticketmaster y StubHub, el precio promedio para ingresar al Levi's Stadium en Santa Clara se ubica en los 6,496 dólares. La demanda es tan alta que los asientos en niveles premium ya alcanzan cifras astronómicas, superando los 23,000 dólares por persona en plataformas oficiales.

La icónica intercepción de Malcolm Butler selló el triunfo de New England contra Seattle en el Super Bowl XLIX. Los fanáticos de Seahawks quieren venganza contra Patriots, lo que lleva a un incremento del 40% en el valor de los tickets respecto al año pasado.

Las claves de Patriots y Seahawks para llegar al Super Bowl LX

New England Patriots vs Seattle Seahawks llegaron al Super Bowl LX gracias a: la gestión de sus quarterbacks a lo largo de toda la postemporada. Tanto Drake Maye, como Sam Darnold jugaron a un gran nivel, mostrando temple en situaciones de máxima tensión.

Patriots destacó con una disciplina y una ejecución limpia. Drake Maye jugó de forma simple, aceptando puntos en jugadas clave y evitando errores costosos. Esto le dio ventaja contra Chargers, Texans y Broncos que tuvieron jugadas dudosas que los llevó a perder puntos.

Seahawks por otra parte, le otorgó una protección sólida a Sam Darnold para conectar con su explosiva ofensiva. Combinando jugadas aéreas y terrestres en momentos críticos; creando una fórmula ganadora que los llevó a vencer a 49ers y a Rams con 36 puntos de media.

New England Patriots vs Seattle Seahawks: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 20 ocasiones incluyendo Playoffs. Seattle domina la serie con marca de 11-9, la única vez que se vieron en el Super Bowl, los Patriots se llevaron el triunfo. Sus últimos encuentros han sido una racha de 3 victorias para Seahawks.