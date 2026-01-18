NFL: Seahawks vuelan al Campeonato de la NFC tras aplastar a los 49ers

Suscríbete a nuestros canales

En una exhibición de poderío absoluto, los Seattle Seahawks avanzaron al Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional tras derrotar de forma contundente a los San Francisco 49ers con un marcador de 41-6. El encuentro, disputado este sábado por la noche, dejó claro que Seattle es el equipo a vencer en la postemporada tras firmar una de las victorias más dominantes en la historia de la rivalidad.

Un inicio eléctrico y récord histórico

La balanza comenzó a inclinarse apenas a los 13 segundos de iniciado el partido. Rashid Shaheed encendió el estadio al retornar la patada inicial 95 yardas hasta la zona de anotación. Este "touchdown" no solo puso el 7-0 inmediato, sino que se convirtió en la devolución de postemporada más larga en la historia de la franquicia y apenas la cuarta ocasión desde el año 2000 en que un juego de playoffs inicia con un retorno de patada hasta las diagonales.

El factor Sam Darnold y el ataque terrestre

A pesar de haber llegado al encuentro como "cuestionable" debido a una lesión en el oblicuo, el mariscal de campo Sam Darnold mostró una madurez notable. En su primera temporada con los Seahawks (15-3), Darnold consiguió su primera victoria en playoffs al completar 12 de 17 pases para 124 yardas. Su conexión con el receptor estrella Jaxon Smith-Njigba para una anotación consolidó un ataque que San Francisco nunca pudo descifrar.

Por tierra, Kenneth Walker III fue sencillamente imparable. Con tres anotaciones terrestres, Walker empató el récord histórico de la franquicia para un juego de postemporada, igualando la marca establecida por la leyenda Shaun Alexander.

La defensa "Dark Side" devora a Brock Purdy

Si el ataque de Seattle fue eficiente, su defensiva, apodada el "Dark Side", fue aterradora. Los 49ers (13-6) sufrieron la segunda peor derrota en postemporada de su historia, solo superada por el 49-3 ante los Giants en 1986.

Brock Purdy tuvo una noche para el olvido, completando 15 de 27 pases para 140 yardas, con una intercepción y un balón suelto perdido. La presión constante de Seattle también forzó un "fumble" del ala cerrada Jake Tonges, anulando cualquier intento de reacción por parte de los visitantes. Cabe destacar que San Francisco llegó mermado al encuentro, sin tres de sus pilares defensivos y ofensivos: George Kittle, Fred Warner y Nick Bosa.

Reporte de lesiones y lo que viene

El partido dejó bajas importantes para ambos bandos. Por parte de los 49ers, la estrella Christian McCaffrey sufrió una lesión (stinger) en el segundo cuarto; aunque intentó regresar en el tercero, tuvo que abandonar el partido definitivamente. Jake Tonges también salió con una lesión en el pie.

En los Seahawks, las preocupaciones se centran en el corredor Zach Charbonnet (rodilla) y el tackle izquierdo Charles Cross (pie), quienes no pudieron terminar el encuentro.

Seattle ahora se prepara para recibir el próximo domingo al ganador del duelo entre los Chicago Bears y los Los Angeles Rams. El premio será el viaje al Super Bowl, y con el nivel mostrado esta noche, los Seahawks parecen estar en el mejor momento de su historia reciente.