NFL: ¿Podrá San Francisco 49ers jugar en casa el Super Bowl LX?

San Francisco 49ers son uno de los equipos más emblemáticos en la historia de la NFL. A lo largo de los años se ha destacado por tener un grupo competitivo y ha ser protagonista temporada a temporada. Para la temporada 2025, el equipo buscará jugar en casa el Super Bowl LX.

El Super Bowl LX se jugará en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Es la sede los 49ers, un estadio que ha tenido grandes noches y esperar cerrar la temporada 2025 con su equipo ganador. Sin embargo, las posibilidades de ver esa situación son bastante limitadas.

San Francisco debe vencer a Seattle Seahawks en la ronda divisional antes de pensar en el Super Bowl. Se enfrentarán al sembrado #1 de la NFC con 4 bajas y un cuestionable élite; todo pasa por ver a un Brock Purdy y Christian McCaffrey estelares contra la defensa #3 en la carrera.

¿Cuáles son las opciones reales de ver a San Francisco 49ers en el Super Bowl LX?

En términos estadísticos hay un 8% posibilidades de ver a San Francisco 49ers jugar el Super Bowl en casa. Por lesiones y jugar de visita la ronda divisional, pero todo puede cambiar a un 35% si vencen a Seattle Seahawks. Para lograrlo deben superar las bajas de cinco jugadores élite.

George Kittle (TE), Freddy Warner (MLB), Nick Bosa (DE) y Trent Williams (LT) están totalmente descartados para el encuentro de ronda divisional por lesiones que van desde el tendón de aquiles, hasta fractura de tobillo. Mientras que Ricky Pearsall (WR) es cuestionable para la ofensiva.

Brock Purdy debe tener una noche estelar: usando pases y play action para lograr yardas. Por otra parte, Christian McCaffrey debe tener una noche creativa para superar la defensa #3 contra la carrera. Sus opciones: play action, recibir más que acarrear y hacerlo en zona roja.



La gestión de Kyle Shanahan para avanzar

Kyle Shanahan debe tener un dolor de cabeza fuerte en estos momentos: rediseñar esquemas ofensivos sin Kittle y ajustar la defensa sin Warner. Además, debe maximizar la posesión y rotar piezas para explotar la creatividad ofensiva y mantener competitivo a los 49ers en el juego más importante del año.