NFL: San Francisco 49ers vs Los Ángeles Rams - claves del duelo divisional

San Francisco 49ers vs Los Ángeles Rams se enfrentarán en este Thursday Night Football de la NFL. El duelo estará marcado por las ausencias que no serán pocas, ni de bajo nivel. Sin embargo, ambos equipos aún tienen suficientes piezas para generar caos en la división.

San Francisco perderá a Brock Purdy, Jauan Jennings y Ricky Pearsall por distintas lesiones. En esa línea, Mac Jones será el titular, en un escenario que exige eficiencia y control desde la primera jugada. Será un duelo que puede marcar un antes y un después en la temporada.

Rams presenta una ofensiva aérea productiva con Matthew Stafford alimentando a Puka Nacua y Davante Adams. Nacua lidera la NFL en recepciones y yardas; junto a Adams concentra dos tercios de los envíos. San Francisco tendrá que resistir sin margen de error ni rotación.

Claves del enfrentamiento entre 49ers vs Rams

Tres claves del juego

Mac Jones - McCaffrey: Con Purdy y dos receptores fuera, San Francisco deberá simplificar su juego a play-action y un alto volumen para Christian McCaffrey. Jones necesita ser efectivo en su primeras y segundas oportunidades por aire, de lo contrario puede sufrir las defensivas.

Nacua y Adams vs 49ers: Nacua lidera la NFL en recepciones y yardas (42 y 503), junto a Adams, concentra cerca de dos tercios de los envíos de Stafford. Si Rams gana los duelos exteriores es muy probable que saquen ventaja temprana, para gestionar durante el juego.

Juego terrestre y reloj: Ambos equipos necesitan un juego terrestre óptimo, es la forma de controlar el reloj. Kyren Williams hará lo propio por los Rams con buenas actuaciones en 2025; Christian McCaffrey necesita un juego con 65+ yardas terrestres y evitar que dominen Los Ángeles.