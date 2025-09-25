NFL

Indianapolis Colts vs Los Angeles Rams: domingo 28 de septiembre en exclusiva para Venezuela

Este domingo Meridiano Televisión prepara la transmisión de un emocionante encuentro de la NFL

Este domingo 28 de septiembre la NFL ofrecerá un emocionante duelo cuando los Indianapolis Colts visiten a los Los Angeles Rams en el SoFi Stadium.

Enfrentamiento de interconferencia

Este choque interconferencia promete ser muy competitivo. Los Colts llegan con un récord perfecto de 3-0 fuera de casa, mientras que los Rams intentan consolidarse en su estadio con 2-1 de balance local.

 

La NFL en Venezuela se disfruta gratis en señal abierta, y también en HD por Simpleplus, NetUnoGo e InterGo.

Además, en toda la multiplataforma puedes mantenerte informado. Y los lunes, en Meridiano Televisión, sintoniza Zona Touchdown con el mejor análisis, resumen de jornadas, próximos partidos y más.

 

