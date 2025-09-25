Indianapolis Colts vs Los Angeles Rams: domingo 28 de septiembre en exclusiva para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Este domingo 28 de septiembre la NFL ofrecerá un emocionante duelo cuando los Indianapolis Colts visiten a los Los Angeles Rams en el SoFi Stadium.

Enfrentamiento de interconferencia

Este choque interconferencia promete ser muy competitivo. Los Colts llegan con un récord perfecto de 3-0 fuera de casa, mientras que los Rams intentan consolidarse en su estadio con 2-1 de balance local.

La NFL en Venezuela se disfruta gratis en señal abierta, y también en HD por Simpleplus, NetUnoGo e InterGo.

Además, en toda la multiplataforma puedes mantenerte informado. Y los lunes, en Meridiano Televisión, sintoniza Zona Touchdown con el mejor análisis, resumen de jornadas, próximos partidos y más.