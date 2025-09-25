NFL: San Francisco 49ers llega a la semana 4 invicto pese a a la larga lista de lesionados (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Pese a los pronósticos más pesimistas, los San Francisco 49ers están buscando este fin de semana su cuarta victoria consecutiva en la temporada 2025 de la NFL. Lo que parecía casi imposible al inicio de campaña, cuando múltiples lesiones amenazaban con descarrilar sus aspiraciones, se ha convertido en una racha invicta que ha sorprendido a los analistas y aficionados por igual.

Los 49ers comenzaron la temporada con la baja de múltiples piezas clave, en especial su quarterback titular Brock Purdy, quien sufrió un esguince en la articulación AC de su hombro izquierdo, además de una lesión en el dedo gordo del pie (turf toe), que lo mantuvo fuera de acción durante las dos primeras semanas. Mientras Purdy se recuperaba más rápido de lo esperado y estaría listo para reaparecer en la cuarta semana, el veterano Mac Jones tomó el mando y lideró el equipo con éxito, ganando los dos partidos en la ausencia del titular. La resiliencia del equipo se ha hecho evidente, dado que incluso con estas ausencias, el equipo mantiene una impresionante marca de 3-0.

Resiliencia y profundidad: Claves del invicto de los 49ers

Las lesiones no solo han afectado al quarterback. La plantilla de los 49ers ha lidiado además con la ausencia prolongada del ala cerrada George Kittle y de otros jugadores importantes como el receptor Brandon Aiyuk y el defensivo estrella Nick Bosa, quien sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior (ACL) que lo deja fuera el resto de la temporada. Esto obligó a la defensa a realizar una apuesta por una renovación juvenil acelerada, confiando en jóvenes talentos para cubrir los huecos, mientras la ofensiva ha dependido en gran medida de Christian McCaffrey en el juego terrestre.

Pese a los contratiempos, el entrenador Kyle Shanahan y el coordinador defensivo Robert Saleh han sabido mantener al equipo unido y competitivo, capitalizando un calendario favorable con rivales que no clasificaron a playoffs la temporada anterior. Los partidos ganados han sido apretados, con márgenes de victoria pequeños, pero que demuestran un espíritu de equipo y una fortaleza mental que pocos esperaban ver en un grupo tan golpeado por las lesiones.

Este fin de semana los 49ers intentarán mantener esa racha con un cuarto triunfo al hilo, algo que a inicios de año parecía un sueño lejano. Su capacidad para sobreponerse a la adversidad y seguir ofreciendo resultados les da una oportunidad real de pelear por un lugar en los playoffs y superar la mala temporada del 2024, cuando las lesiones también minaron su desempeño.

La historia de los San Francisco 49ers en esta temporada está marcada por la lucha contra las lesiones, la profundidad inesperada del equipo y la determinación para mantenerse invictos cuando muchos expertos ya los descartaban como contendores. El desafío ahora es sostener ese nivel y convertir las victorias ajustadas en una verdadera carrera hacia la postemporada.