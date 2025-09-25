NFL: Conoce cuáles serán los duelos que podrás disfrutar en Semana 4 (+Partidos)

Suscríbete a nuestros canales

La Semana 4 de la NFL se presenta cargada de emoción, con encuentros destacados y un sabor internacional que promete atraer la atención tanto de fanáticos estadounidenses como extranjeros. En esta edición, los duelos se extienden desde el jueves 25 hasta el lunes 29 de septiembre, y uno de los puntos álgidos será el partido en territorio extranjero, marcando el esfuerzo de la liga por expandir fronteras y cautivar nuevas audiencias.

Enfrentamientos y horarios de la Semana 4

La acción inicia el jueves 25 de septiembre a las 8:15 p.m. cuando los Seattle Seahawks visiten a los Arizona Cardinals en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El verdadero plato fuerte internacional llega el domingo 28, cuando los Minnesota Vikings y los Pittsburgh Steelers se enfrenten a las 9:30 a.m. en el mítico Croke Park de Dublín, Irlanda, subrayando uno de los compromisos internacionales del calendario regular. Este partido no solo abre la jornada dominical sino que también refuerza el carácter global de la NFL.

El domingo sigue cargado de duelos, a la 1:00 p.m., destacan varios compromisos: Washington Commanders vs Atlanta Falcons, New Orleans Saints vs Buffalo Bills, Cleveland Browns vs Detroit Lions, Carolina Panthers vs New England Patriots, Los Angeles Chargers vs New York Giants, Philadelphia Eagles vs Tampa Bay Buccaneers, y Tennessee Titans vs Houston Texans. Un poco más tarde, a las 4:05 p.m., los Indianapolis Colts visitan a Los Angeles Rams, mientras que los Jacksonville Jaguars enfrentan a los San Francisco 49ers.

La intensidad aumenta a las 4:25 p.m. cuando los Baltimore Ravens viajan para retar a los Kansas City Chiefs en Arrowhead, y los Chicago Bears visitan a Las Vegas Raiders. El domingo cierra con un clásico de la NFC: Green Bay Packers vs Dallas Cowboys a las 8:20 p.m. en Arlington.

El lunes 29 los fanáticos podrán disfrutar de dos partidos: New York Jets visitando a Miami Dolphins a las 7:15 p.m. y Cincinnati Bengals enfrentando a Denver Broncos a las 8:15 p.m., culminando una de las semanas más completas y variadas de la temporada.

Duelo internacional en Dublín: Vikings vs. Steelers

Uno de los atractivos principales de la Semana 4 es el enfrentamiento entre Vikings y Steelers en suelo irlandés. Este partido, parte de la NFL Global Series, no solo es histórico por disputar puntos vitales fuera de Estados Unidos, sino que también representa la creciente expansión de la liga hacia Europa. Dublín se viste de gala para recibir a miles de fanáticos y acercarlos, aunque sea por un día, a la experiencia única de la NFL al más alto nivel.

La temporada 2025 de la NFL sigue abriendo puertas en el extranjero y muestra un calendario que no deja de sorprender, consolidando el fútbol americano como un deporte cada vez más global. La Semana 4 será recordada tanto por sus intensos enfrentamientos como por la huella que la liga deja en territorios donde la pasión por el emparrillado sigue en ascenso.