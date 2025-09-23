NFL: New York Giants evalúa la posibilidad de sentar a Russell Wilson (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los New York Giants están listos para mover sus piezas en una temporada que ha comenzado de la peor manera posible. Con récord de 0-3 y un ataque liderado por Russell Wilson que no ha logrado generar confianza, el equipo de Brian Daboll ha decidido darle la oportunidad al novato Jaxson Dart, quien debutará como titular en el próximo partido frente a Los Angeles Chargers. La apuesta no es menor: se trata de un mariscal de campo en el que la franquicia ha depositado su futuro, después de seleccionarlo en la primera ronda del último Draft.

La presión de los resultados y el clamor de la afición

El cambio era inevitable. Durante la derrota del domingo ante los Kansas City Chiefs, el público en Meadowlands hizo sentir su descontento coreando “We want Dart!” luego de que Wilson lanzara otra intercepción. El veterano acumula tres en apenas tres juegos y ha dejado pasar oportunidades que habrían permitido a Nueva York competir con mayor consistencia.

El entrenador Brian Daboll intentó mostrar calma al declarar que todavía estaban “evaluando todo”, pero la decisión ya estaba en camino. Wilson se mantendrá en uniforme como suplente, con Jameis Winston relegado a un tercer puesto en el orden. La franquicia busca un golpe de efecto inmediato y la energía que un novato con hambre de demostrar puede aportar.

Dart, formado en Mississippi, apenas ha jugado unos cuantos snaps en los últimos dos encuentros. Todavía no ha intentado un pase en la NFL, pero en el interior de la organización sienten que está listo para asumir el reto. De hecho, la directiva no dudó en sacrificar capital de Draft para subir posiciones y elegirlo en el número 25, convencidos de que puede convertirse en el líder ofensivo que Nueva York necesita.

Un debut con gran exigencia frente a los Chargers

El debut de Dart no se dará en un escenario sencillo. Los Giants recibirán a un equipo de Los Angeles Chargers invicto y con un quarterback consolidado como Justin Herbert. Todo el entorno apunta a un desafío mayúsculo para el joven pasador, que no ha tenido la oportunidad de mostrar su brazo todavía en un partido oficial.

La presión será doble: por un lado, el ansia de los fanáticos por ver en acción a su nuevo mariscal; por el otro, un rival que seguramente pondrá a prueba tanto su capacidad de lectura como su sangre fría en la bolsa de protección. Sin embargo, este tipo de escenarios son también los que forjan a los grandes quarterbacks, y el cuerpo técnico lo sabe.

Nueva York se ha convertido en un carrusel de pasadores en los últimos años: desde 2022, seis distintos han iniciado al menos un partido, entre ellos Daniel Jones, Tyrod Taylor y Wilson. Ahora, es el turno de Dart, quien tiene la oportunidad dorada de comenzar a escribir su propia historia. Ya no se trata solo de responder al reclamo de los aficionados, sino de asumir el papel de futuro líder ofensivo de una franquicia que necesita urgentemente esperanza.

¿Será Dart la chispa que cambie la narrativa de los Giants? El próximo domingo se despejarán las primeras dudas cuando dé sus primeros pases como titular en la NFL.