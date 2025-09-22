La NFL nos regaló una Semana 3 llena de récords impresionantes

Suscríbete a nuestros canales

La NFL nos regala jornada a jornada juegos memorables y grandes jugadores a seguir. La Semana 3 de la temporada regular 2025 nos ofreció a un Isaiah Rodgers redefiniendo su rol como defensivo; pero también muchas otras historias interesantes por contar en un domingo histórico.

Rodgers, cornerback de los Minnesota Vikings, firmó una actuación sin precedentes al lograr una intercepción devuelta para touchdown; un fumble recuperado para touchdown y dos fumbles forzados. Todo en la primera mitad, en la victoria 48-10 ante los Cincinnati Bengals.

Jordan Davis, liniero defensivo de los Philadelphia Eagles, rompió otro paradigma al convertirse en el jugador más pesado (336 libras) en devolver un gol de campo bloqueado para touchdown. Su carrera de 61 yardas a una velocidad de 18.59 mph es récord para su peso en una remontada contra Cardinals.

Historias importantes de la Semana 3 de la NFL

La Semana 3 volvió a demostrar que los equipos especiales son muy importantes en la liga. De hecho, se registraron 9 TD no ofensivos en un solo domingo, lo que es una marca histórica en la NFL. En muchas ocasiones, lo que no logra la ofensiva, la defensa y los equipos especiales salen a relucir.

Por otra parte, también hubo 4 intercepciones devueltas, 2 goles de campo bloqueados convertidos en anotación; 2 devoluciones de despeje y un fumble recuperado para Touchdown. De esta manera los equipos especiales, tomaron gran notoriedad en el último domingo de acción.

Por si fuera poco, Will Reichard, pateador de Vikings estableció un nuevo récord de franquicia al convertir un gol de campo de 62 yardas antes de finalizar la primera mitad contra Cincinnati. Una de las marcas más importantes de la Semana 3 en este inicio de temporada de la NFL.