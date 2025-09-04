Arranca la cuenta atrás para el Kickoff: Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles (En Vivo)

El Kickoff de la NFL promete emociones fuertes este jueves con un duelo cargado de historia y rivalidad: Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys. Los campeones defensores inician la temporada en casa con la presión de revalidar su título y mantener su sólido historial en partidos inaugurales. Enfrente estará Dallas, un equipo con tradición de buenos arranques y que buscará aguar la fiesta en Filadelfia. Con ambos contendientes llamados a pelear por la división, el choque no solo abre la campaña, también podría marcar el rumbo competitivo de la NFC Este desde la primera semana de acción.

Y la buena noticia para los fanáticos de la NFL es que este juego lo puedes disfrutar en exclusiva para Venezuela a través de la pantalla de Meridiano Televisión.

Previa al kickoff Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

Saquon Barkley ya está en el Lincoln Financial Field

Dak Prescott está listo para enfrentarse a los Eagles

Arranca el calentamiento de Dallas y CeeDee Lamb ya se encuentra en el emparrillado