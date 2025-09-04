NFL

Arranca la cuenta atrás para el Kickoff: Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles (En Vivo)

El Lincoln Financial Field será el escenario para el inicio de la temporada de la NFL

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 07:14 pm
Foto: AP
El Kickoff de la NFL promete emociones fuertes este jueves con un duelo cargado de historia y rivalidad: Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys. Los campeones defensores inician la temporada en casa con la presión de revalidar su título y mantener su sólido historial en partidos inaugurales. Enfrente estará Dallas, un equipo con tradición de buenos arranques y que buscará aguar la fiesta en Filadelfia. Con ambos contendientes llamados a pelear por la división, el choque no solo abre la campaña, también podría marcar el rumbo competitivo de la NFC Este desde la primera semana de acción.

Y la buena noticia para los fanáticos de la NFL es que este juego lo puedes disfrutar en exclusiva para Venezuela a través de la pantalla de Meridiano Televisión.

Previa al kickoff Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

Saquon Barkley ya está en el Lincoln Financial Field

Dak Prescott está listo para enfrentarse a los Eagles

Arranca el calentamiento de Dallas y CeeDee Lamb ya se encuentra en el emparrillado

Eagles reveló cuáles serán los jugadores que no verán acción 

Sube la intensidad en el Lincoln Financial Field

¿Jalen Hurts podrá celebrar su anillo de Super Bowl con una victoria en casa?

Philadelphia está lista para salir a competir

 

