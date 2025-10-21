“Ascensor Zombie”: una terrorífica experiencia en la ciudad de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La emoción y el terror se darán cita en el Centro Comercial El Recreo con “Ascensor Zombie”, una atracción terrorífica que llega a la ciudad de Caracas durante la celebración de Halloween y que se extenderá hasta el mes de diciembre.

La atracción ha sido diseñada por un equipo de profesionales del espectáculo, quienes han creado escenarios meticulosamente recreados que sumergen a los participantes en cada época.

Los visitantes se encontrarán rodeados de personajes en 4D, efectos especiales impactantes, sonido surround y una iluminación teatral que enriquecen la experiencia, haciendo que cada viaje sea verdaderamente inolvidable.

Experiencia en el "Ascensor Zombie"

Es una odisea entrar en el elevador, una adrenalina al máximo y una experiencia única que cada persona vive al ingresar en el lugar repleto de Zombies.

El acceso a “Ascensor Zombie” está creado para causar una primera impresión inolvidable. Las puertas de un ascensor industrial de metal oxidado no solo crean una atmósfera escalofriante, sino que también guían a los visitantes hacia la taquilla de compra de tickets y una pantalla LED informativa que anunciará las próximas funciones.

El establecimiento contará con todas las medidas necesarias para garantizar una experiencia segura, incluyendo salidas de emergencia claramente marcadas, extintores, circuito cerrado de TV y un equipo de primeros auxilios. El personal de seguridad estará presente en todo momento para asegurar que cada visita se desarrolle sin inconvenientes.

Horario y precio de entradas

“Ascensor Zombie” estará disponible al público de viernes a domingos en un horario comprendido de 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, permitiendo a los caraqueños y a quienes visitan la ciudad; disfrutar de una aventura aterradora a su elección.

Los interesados en experimentar esta atracción única no querrán perderse la oportunidad de adentrarse en el mundo de los zombies y el pasado. El ticket tiene un costo de tan solo $7 por persona.

“Ascensor Zombie”; comprende edades desde los (5) cinco años de edad, con su representante, además tiene una capacidad máxima de quince (15) personas con una durabilidad de cuatro (4) minutos para que vivas una experiencia inolvidable llena de miedo, suspenso y mucha emoción.

¿Te atreverías a entrar?