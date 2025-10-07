Perro Negro Experience llegará por primera vez a Caracas en Halloween

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno global que emergió de la discoteca Perro Negro en Medellín, conocida popularmente como el “templo mundial del reggaetón”, llegará al Caracas Music Hall (Centro Comercial Concresa) el viernes 31 de octubre de 2025.

La empresa promotora de eventos musicales Cúsica confirmó por sus canales oficiales que el equipo de Perro Negro Experience viajará a Venezuela para ofrecer una noche inolvidable de pura energía y perreo.

Perro Negro Experience en Caracas

Perro Negro Experience es el formato de show internacional de la marca Perro Negro, que nació como un club en Medellín, ahora con presencia en Miami y Madrid. Una fiesta reconocida internacionalmente por replicar la atmósfera inmersiva y de alta intensidad de su sede principal en Colombia, pero llevada a otros escenarios.

Su misión es darle a sus fanáticos una experiencia de alto nivel cargada de reggaetón de todas las épocas, así como los nuevos hits urbanos más bailados del planeta. Este show ya ha recorrido ciudades como Tokio, Miami, Madrid, Quito, CDMX, Bogotá, entre otras, y ha estado en locaciones legendarias como el Madison Square Garden de Nueva York.

Las entradas para Perro Negro Experience en Caracas tienen un costo de REF. 30 en su primera etapa en zona General; una vez agotada su existencia, estas tendrán un valor de REF. 35 en segunda etapa y posteriormente habrá una última tercera etapa por un costo de REF. 45. También están disponibles los tickets en área Boxes Palco por un valor de REF. 80 y los boletos en Boxes Stage podrán adquirirse por un precio de REF. 150.

Una experiencia inolvidable

Perro Negro Experience no es solo una fiesta, es un ritual que celebra la cultura urbana y la libertad del baile. Rodolfo Arturo Moleiro Uslar, fundador de Cúsica, comentó sobre traer la fiesta colombiana a Caracas: “es más que una rumba 100% reggaetón, ya que la experiencia tiene toda una estética y un concepto que los ha hecho populares con su público y en nuestro caso será en Halloween donde además premiaremos al mejor disfraz. Es un honor tener en nuestra casa una experiencia internacional que además propone un espacio seguro para el perreo”, expresó el director general de Cúsica.

“Caracas vivirá una de las rumbas más intensas de su historia y como dicen en Medallo: ‘nadie vuelve a ser el mismo después de bailar una noche en Perro Negro’”, agregó Moleiro.