Disfraces de Halloween 2025: Las tendencias más populares para niños

Con Halloween a la vuelta de la esquina, los niños ya están emocionados eligiendo sus disfraces para la noche más espeluznante del año. En 2025, las tendencias se diversifican y se alejan de los clásicos, presentando una variedad de opciones que reflejan lo mejor de la cultura pop actual. Desde personajes de series y películas hasta videojuegos que han capturado la imaginación de los más pequeños, aquí te mostramos los disfraces más populares para este Halloween.

Wednesday: La sensación gótica de Netflix

La serie "Wednesday" de Netflix sigue siendo un referente en las elecciones de disfraces para niños. La historia de Wednesday Addams, interpretada por Jenna Ortega, ha resonado entre audiencias de todas las edades. Este año, los disfraces más solicitados incluyen el emblemático look gótico de Wednesday, su colorida amiga Enid, y los clásicos Morticia y Gomez Addams. Además, muchos niños buscan llevar a "La Cosa" como accesorio indispensable. Tiendas como Spirit Halloween y Amazon ofrecen una amplia variedad de opciones para todos los gustos y presupuestos.

Labubu: El fenómeno viral del año

Los Labubus, esos adorables muñecos de peluche que parecen una mezcla entre un conejo y un gremlin, han conquistado el corazón de los niños en 2025. Su popularidad se ha extendido a mochilas, llaveros y ahora, ¡también a los disfraces de Halloween! No hay duda de que estos personajes se convertirán en un must-have este año.

Minecraft: Un clásico siempre en tendencia

Con la anticipación del estreno de la película "Minecraft" en abril de 2025, los disfraces inspirados en este icónico videojuego están listos para dominar la noche de Halloween. Los personajes más buscados incluyen a Steve, el Creeper, el Enderman y el divertido Chicken Jockey. La versatilidad de estos personajes asegura que cada niño pueda encontrar su favorito.

Squid Game: El drama coreano que sigue impactando

"Squid Game" continúa siendo una opción popular para Halloween, especialmente tras el lanzamiento de su segunda temporada a finales de 2024. Los disfraces inspirados en esta serie son ideales para aquellos que buscan un toque emocionante y contemporáneo en su atuendo.

Fortnite: diversión colorida para todos

El fenómeno de Fortnite sigue influyendo en las elecciones de disfraces. Con una amplia gama de personajes cómicos y llamativos, los niños pueden optar por Peely, el hombre plátano; Big Dill, un pepinillo gigante; o Fishstick, un pez con atuendo pirata. La diversidad de opciones garantiza que cada niño encuentre un personaje que le encante.

Wicked: Magia y amistad en Halloween

Anticipándose al estreno de la secuela de "Wicked" en noviembre de 2025, los disfraces de Glinda y Elphaba están volando de los estantes. La historia mágica de estas dos amigas ha capturado la imaginación tanto de niños como de adultos, convirtiéndolos en una opción popular para este Halloween.

Otras opciones que ganan popularidad

Además de las tendencias mencionadas, otros disfraces están surgiendo como favoritos. Los personajes de "Lilo y Stitch", como Stitch y Angel, son altamente demandados. Para aquellos que buscan algo más aterrador, Art the Clown de la franquicia "Terrifier" se perfila como una opción para adolescentes y jóvenes adultos que desean asustar un poco más.