Aumento de precios en Halloween: El impacto de los aranceles de Trump

La política arancelaria impulsada por la administración de Donald Trump está afectando profundamente a la industria del Halloween, que se prepara para su temporada alta en las próximas semanas. Las empresas que suministran disfraces y accesorios enfrentan pérdidas significativas y un aumento de precios que podría impactar a los consumidores.

Desde que Trump inició una guerra comercial con China, muchas pequeñas y medianas empresas han sentido el impacto. La Asociación de Halloween y Disfraces ha indicado que aproximadamente el 90% de los productos de Halloween contienen al menos un componente fabricado en el extranjero, principalmente en China. A partir de abril, se impusieron aranceles unilaterales sobre la mayoría de los productos chinos, que oscilaron entre el 20% y el 145%, antes de reducirse al 30% en mayo.

Este aumento en los aranceles llevó a muchos importadores a suspender sus pedidos, considerando que los costos eran demasiado altos para preparar su producción para la temporada. Como resultado, el inventario disponible para Halloween será más limitado y los precios de los artículos aumentarán. Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), las estimaciones de gasto para este año alcanzarán un récord de $114.45 por persona, un incremento de $11 en comparación con el año pasado.

Justificaciones del Gobierno

A pesar de las dificultades que enfrentan las empresas, la administración federal defiende sus políticas arancelarias. Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, argumentó que la prioridad económica del gobierno es fomentar "buenos empleos" y una "industria en auge", en lugar de depender de "importaciones chinas baratas". Según Desai, las políticas están dando resultados positivos al pueblo estadounidense.

Chris Zephro, propietario de Trick or Treat Studios en Santa Cruz, California, es un ejemplo de cómo estas tarifas han afectado a las empresas. Su almacén está lleno de productos icónicos de terror, pero ha tenido que pagar más de $800,000 en aranceles en lo que va del año. Zephro ha despedido a 15 empleados, algo que describe como "uno de los peores días de mi vida".

Zephro también critica las políticas arancelarias, señalando que perjudican a empresas estadounidenses como la suya. "Los aranceles los pagan los importadores", enfatiza, sugiriendo que una conversación directa con Trump podría ayudar a aclarar la situación.

Estrategias creativas ante el aumento de precios

Ante el aumento inminente en los precios de disfraces y accesorios, algunos consumidores han comenzado a buscar alternativas creativas. "Es simplemente ridículo. No podemos permitirnos esto", comenta un cliente preocupado por el impacto financiero que tendrá Halloween este año.

Las decisiones tomadas en el ámbito político continúan repercutiendo en la economía cotidiana, poniendo a prueba la creatividad y la resiliencia de todos los involucrados.