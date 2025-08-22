Aumento de precios en PlayStation 5: Impacto de los nuevos aranceles de Trump

Suscríbete a nuestros canales

Sony ha confirmado que a partir del 21 de agosto de 2025, los precios de todas las versiones del PlayStation 5 en Estados Unidos aumentarán. Esta decisión se produce como consecuencia de los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a mercancías provenientes de países asiáticos, afectando directamente los costos de fabricación y transporte.

La compañía japonesa ha descrito el entorno económico actual como “desafiante”, lo que ha llevado a la necesidad de ajustar los precios. A pesar de sus esfuerzos por mitigar el impacto de los aranceles mediante el almacenamiento de inventario en Estados Unidos y la diversificación de sus cadenas de suministro, estos inventarios están disminuyendo y las nuevas importaciones llegan con un costo más elevado.

Nuevos precios del PlayStation 5

Los nuevos precios para las diferentes versiones del PlayStation 5 serán los siguientes:

• PS5 estándar: $549.99

• PS5 Digital Edition: $499.99

• PS5 Pro: $749.99

A pesar del aumento en los precios de las consolas, Sony ha indicado que los precios de los accesorios, como el mando DualSense, se mantendrán sin cambios por el momento.

Impacto en la industria electrónica

El aumento de precios no solo afecta a Sony, sino que también ha tenido un efecto en cascada en otras empresas del sector. Microsoft y Nintendo han anunciado incrementos similares en sus precios. Microsoft, por ejemplo, ya había ajustado los precios de sus consolas Xbox a principios de 2025, mientras que Nintendo ha retrasado el lanzamiento de reservas para su próximo hardware, el Nintendo Switch 2, debido a complicaciones relacionadas con los aranceles.

Sony ha reconocido que enfrenta una serie de desafíos económicos, incluyendo inestabilidad en los tipos de cambio y presiones inflacionarias en sus cadenas de suministro. El gobierno de Estados Unidos aplica actualmente un arancel del 15% a los productos importados de Japón, lo que obliga a la empresa a ajustar sus precios para mantener la rentabilidad en el mercado estadounidense.

A pesar de que se espera que títulos populares como Grand Theft Auto VI y el Nintendo Switch 2 generen ganancias, el aumento en los precios de las consolas y el retraso en lanzamientos clave podrían tener un impacto negativo en el crecimiento del sector.