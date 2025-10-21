Dos cantantes venezolanas son parte de las actuaciones de los Latin Grammys 2025

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 13 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, se llevará a cabo los Latin Grammy 2025, con la presentación de dos grandes cantantes venezolanas que han brillado en el último año.

A través de la cuenta de los premios se ido revelando quienes son los artistas que actuarán en los Latin Grammy 2025, en los cuales destacan Alejandro Sanz, Rauw Alejandro, Carlos Santana, Nathy Peluso, entre muchos más.

Venezuela presente en los Latin Grammy 2025

La noche más importante de la música latina tendrá a la talentosa Joaquina en el escenario, así lo confirmó la Academia en redes sociales. La venezolana cuenta cuatro nominaciones en distintas categorías, incluida ‘Álbum del Año’.

Otra que se suma a la fiesta es Elena Rose, quien al igual que su compatriota fue nominada en cuatro categorías, siendo las venezolanas con mayores nominaciones para esta edición de los Latin Grammy.

Venezolanos nominados a los Latin Grammy 2025

Joaquina:

Álbum del Año: "Al romper la burbuja”

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: "Al romper la burbuja"

Mejor Canción pop/rock: "No llames a lo mío nuestro"

Mejor Canción Cantautor: "Aeropuerto"

Elena Rose:

Álbum Del Año: "En Las Nubes - Con Mis Panas"

Canción Del Año: "Palmeras en el Jardín" - Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: "En Las Nubes - Con Mis Panas"

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Orión"

Akapellah:

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Veneka"

Mejor Canción De Rap/Hip Hop: “Parriba”

Alleh y Yorghaki:

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: "Capaz (Merenguetón)

Mejor Nuevo Artista: Alleh

Gustavo Dudamel:

Mejor Álbum de Música Clásica: "Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina”

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: "Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don't Love Each Other, Act III: Borders And Bodies Act IV: Speaking The Unspeakable”

Rawayana:

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Veneka"

Mejor Canción Tropical: "Venga Lo Que Venga"

Lasso:

Mejor Canción Pop/Rock: "Lucifer"

Mejor Álbum De Pop/Rock: "Malcriado"

Héctor Mazzarri:

Álbum del Año: "En Las Nubes - Con Mis Panas" (Elena Rose)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Veneka"(Rawayana y Akapellah)

C4 Trío:

Mejor Canción de Raíces: "Aguacero"

Manuel Lara:

Mejor Canción Urbana: "Xq Eres Asi"

Mr. Pauer:

Mejor Interpretación De Música Electrónica Latina: " Rulay En Dubai- (Extended)

Big Soto: