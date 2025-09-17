La reacción de Camila Canabal al ver a su hija Joaquina nominada a los Latin Grammy

Suscríbete a nuestros canales

El hogar de la presentadora Camila Canabal está de celebración, por las nominaciones al Latin Grammy, que tiene su hija mayor, la cante y compositor Joaquina Valentina Blavia. La joven a sus cortos 21 años sigue cosechando éxitos, estando hoy nominada en cuatro categorías.

Gran éxito en la premiación

La caraqueña intérprete de grandes éxitos como “Escapar de mi”, “Quise quererte”, “Freno” y “Pesimista”, está nominada a las categorías de Álbum del Año, Mejor Álbum Pop Contemporáneo, Mejor Canción pop/rock y Mejor Canción Cantautor.

La joven se convierte en la criolla con más postulaciones junto a Elena Rose, también con cuatro, todo un éxito para ambas por parte de la Academia Latina de la Grabación.

Padres llenos de orgullo

A través de Instagram Camila Canabal ha posteado un video de su emocionante reacción, al ver a su pequeña triunfando en una gala tan respetado y seguida en la industria musical latina.

Entre gritos, lágrimas y emoción Camila festejó que su hija podría alzarse de nuevo con un gramófono dorado, el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

Francisco Blavia, padre de la nominada, también se mostró muy emocionado con por la nominación de “Joaqui” como la llaman de cariño, compartiendo en una de las categorías con artistas de la talla de Gloria Estefan y Bad Bunny.

La artista se consolida como una de las artistas jóvenes más prometedoras de la música latina.