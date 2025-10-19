Farándula

Elena Rose y Beto Montenegro celebran el amor con “Luna de Miel”

Los artistas venezolanos se unen por el amor de todas sus formas 

Por

Kleimar Reina
Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 01:48 pm
Elena Rose y Beto Montenegro celebran el amor con “Luna de Miel”
Elena Rose y Beto Montenegro / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La cantante venezolana Elena Rose y Beto Montenegro, integrante de Rawayana, se unen para celebrar el amor en un nuevo tema musical llamado “Luna de Miel”.

NOTAS RELACIONADAS

Esta canción forma parte del nuevo álbum de la intérprete “Bendito Verano”, que se lanzará el próximo 23 de octubre en las plataformas digitales. Para esta nueva etapa en su carrera, Elena ha hecho varias colaboraciones y, una de ellas con Beto, su gran amigo.

Hasta ahora solo dos temas del proyecto musical están disponibles: “Sintigo” con Sistek y Mazzarri, y “Cosita Linda” junto a Justin Quiles. Pero también, trae sorpresas con Eladio Carrión, Young Miko, SpreadLof, y por supuesto, Rawayana.

Una canción para celebrar el amor

Sorprendiendo a sus fans, la cantante de “Caracas en el 2000” anunció su colaboración, describiendo el tema como una “celebración del amor”. Elena Rose se aventuró a escribir la letra que le sacó un par de lágrimas.

“Luna de Miel” es un tema para dedicar que, en palabras de la criolla desea: “Quiero que muchas personas se amen para siempre con esta canción, Se casen y nos inviten a cantarla”.

Además, agradeció a Beto Montenegro por sumarse en la composición, expresando que: “Uno de los ángeles más cool que Dios me mandó en esta vida”.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras Eugenio Suárez LVBP
Domingo 19 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula