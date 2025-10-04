Madre de la cantante Elena Rose participó en el Miss Venezuela ¡Conócela!

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y compositora Andrea Elena Mangiamarchi, mejor conocida como Elena Rose, goza de gran popularidad en la música, gracias a sus dinámicos temas como el pegajoso “Caracas en el 2000”. Sin embargo, muchos no conocen que detrás de la artista existe una historia de belleza por su madre.

Madre en el Miss Venezuela

Elena es hija de la Miss Guárico en el Miss Venezuela 1991 Rosanel Hernández, quien a pesar de no haber figurado entre las finalistas, vivió la mágica experiencia de la “Noche más bella” del país.

Tras su paso por el certamen más importante de Venezuela, Hernández se casó y se radicó en la ciudad del sol Miami, donde nació Elena el 23 de marzo de 1995.

La Exreina de belleza que hoy es una importante angeóloga, que estudia la rama de la teología a través de los ángeles, se ha mostrado muy orgullosa por los logros de su pequeña en la música, en especial por las cuatro nominaciones al Grammy Latino, que se realizará el próximo 13 de noviembre.

Rose se encuentra nominada en las categorías de:

Álbum Del Año: "En Las Nubes - Con Mis Panas"

Canción Del Año: "Palmeras en el Jardín" - Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: "En Las Nubes - Con Mis Panas"

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Orión"

La criolla que es una apasionada y dedicada a todo lo espiritual, aseveró hace días en una entrevista que siempre visualizó todo lo bueno de su hija en la música, en especial cantando a todo pulmón en el Kaseya Center de Miami, en donde Rose estuvo el año pasado en los Latin Grammys.

“Yo comencé a visualizar todo lo bueno para ella y que cantaría en ese lugar con las herramientas que tenía, así que verla cantando ahí me costo casi un año de mucha dedicación. Fue mágico verla con un vestido blanco, las luces y un piano negro, con esa imagen me quedé”, comentó en la conversación.