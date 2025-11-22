Presidente Nicolás Maduro estrena su serie “Nicolás: De Yare a Miraflores”

Suscríbete a nuestros canales

La cita está fijada para este sábado 22 de noviembre de 2025 a las 7:00 pm (hora de Venezuela), cuando se estrene a nivel nacional e internacional la nueva serie biográfica “Nicolás: De Yare a Miraflores”, del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Así lo anunció el propio Maduro a través de sus redes sociales, invitando al público a sintonizar “por todos los medios y redes sociales” para conocer “parte de la historia que he vivido intensamente en el andar revolucionario”.

El proyecto se presenta como un “regalo” para el mandatario con motivo de su cumpleaños y se distingue por haber sido realizado por un colectivo de jóvenes venezolanos que se agrupan bajo la denominación Artistas por el Futuro.

La trama de "Nicolás: De Yare a Miraflores"

“Nicolás: De Yare a Miraflores” recorre el camino del primer mandatario desde sus orígenes como líder sindical hasta llegar al palacio de gobierno, vinculándose con figuras clave como Hugo Chávez, e incluyendo su paso importante por el penal de Yare.

La narrativa aspira a ser más que un simple repaso político y se posiciona como una pieza audiovisual de reivindicación del “andar revolucionario” del líder venezolano, subrayando su transformación y ascenso.

Producción venezolana

La realización corre a cargo del colectivo Artistas por el Futuro, lo que da al proyecto una veta de producción joven e independiente, al menos en apariencia.

Se destaca además que en la serie participa la primera dama, Cilia Flores, referida como “Cilita”, en un cameo que refuerza la dimensión personal-política de la historia.

Vale la pena señalar que la producción ya ha sido proyectada previamente en una gira itinerante por diversas zonas comunales del país, lo que demuestra un enfoque de proximidad y difusión más allá de los canales tradicionales.