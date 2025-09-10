Presidente Nicolás Maduro pide destitución de "Bocha" Batista

Suscríbete a nuestros canales

En una alocución presidencial, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro se refirió a la Vinotinto y su fracaso en las Eliminatorias mundialistas, tras la derrota en la jornada de este martes 9 de septiembre ante Colombia (3-6) en el Estadio Monumental de Monagas

"Ayer tuvimos una dolorosa pérdida. Mí solidaridad con los futbolistas de la Vinotinto y todo el movimiento futbolero, muchachos futboleros, muchachas futboleras del país; son miles y miles. El fútbol se masificó y casi que desplazó al beisbol como deporte nacional", dijo el líder del chavismo.

Y agregó la frase que causó revuelo en redes sociales, exigiendo una restructuración del alto mando del equipo: "Venezuela toda exige una reestructuración del cuerpo técnico, una reorganización de la estrategia, doctrina y línea de combate y trabajo de la Vinotinto", señaló Maduro Moros.

"Me hago portavoz de millones de niños, niñas, jóvenes y todo el pueblo. Tenemos con qué competir, llegar y ganar. Así que hay que corregir, lo que haya que corregir y levantar la cabeza. Siempre levantar la cabeza, nunca bajar la cabeza ante ninguna adversidad y derrota. Hay que levantarla porque el día de la Vinotinto llegará y será de la mano de todos los futbolistas que están creciendo", apuntó.

La Vinotinto se prepara para un cambio de entrenador

Con la estrepitosa derrota el equipo criollo se ubicó en la octava casilla de la tabla de posiciones, con un saldo de 18 puntos por detrás de Bolivia que sumó 20 unidades y se quedó con ese cupo al repechaje de la Copa del Mundo, a jugarse en el mes de marzo.

Con este escenario la mesa quedó servida para que existan decisiones en cuanto al estratega del equipo, aunque el argentino Fernando 'Bocha' Batista en rueda de prensa no anunció su salida del cargo.

En una comparecencia muy criticada por la afición, una vez que el entrenador haya optado por no permitir preguntas de los periodistas presentes en la sala de conferencias del Estadio Monumental.

Ahora, con la declaración de Nicolas Maduro todo podría acelerarse en la Vinotinto, que tendrá que analizar los posibles nombres sobre la mesa para sustituir al técnico argentino.

NOTICIA EN DESARROLLO