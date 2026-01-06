Eybersson Polanco: El vuelo de un prospecto en la LVBP bajo el ala de "El Intocable"

Suscríbete a nuestros canales

En el vertiginoso mundo del béisbol invernal venezolano, donde la presión suele devorar a los novatos, ha surgido una figura que desafía la lógica de la inexperiencia. Eybersson Polanco, un derecho de apenas 22 años oriundo de Lagunillas, se ha erigido como una de las piezas más confiables en el bullpen de las Águilas del Zulia, gracias a una mezcla de talento natural y la mentoría de una leyenda: Wilson Álvarez.

De clase A a la "jungla" del Round Robin

Polanco llegó a la temporada 2025-2026 tras un paso por las sucursales de Clase A de los Medias Rojas de Boston. El salto de nivel ha sido evidente, pero lejos de amilanarse, el joven lanzador asegura que enfrentar a bateadores de calibre de Grandes Ligas ha sido su mejor escuela.

"Lanzar aquí en Venezuela con jugadores de alto nivel me ha ayudado mucho en mi carácter y en adquirir madurez a la hora de resolver problemas", comentó Polanco a la prensa de la LVBP. Su compromiso es tal que, cuando su permiso inicial de 15 innings con Boston expiró, fue él mismo quien gestionó una extensión para seguir ayudando al conjunto rapaz en la postemporada.

La receta de Wilson Álvarez: confianza y recta

Si Polanco es el brazo, Wilson Álvarez es el arquitecto. El histórico "Intocable" ha trabajado meticulosamente con el joven para que este entienda su propia fuerza. La estrategia ha sido clara: agresividad con la recta.

Álvarez, actual coach de pitcheo del equipo, ha sido enfático en que Polanco debe confiar en su velocidad (que toca las 95 millas) y en su capacidad para generar outs rápidos. "Le hice saber que era más efectivo cuando utilizaba más la recta... le digo 'tienes ocho jugadores de posición que pueden hacer los outs, ¿para qué ponchar?'", explicó el exgrandeliga.

Bajo esta guía, Polanco ha aprendido a atacar la zona, usando su slider solo como un recurso secundario una vez que el bateador se muestra agresivo ante su potencia.

Un rendimiento de élite

Los números respaldan la evolución del derecho:

Colíder en victorias: Cerró la ronda regular con 4 triunfos, empatado con figuras como Silvino Bracho.

Efectividad: Dejó un sólido 2.48 en el bullpen, siendo el segundo mejor del equipo solo por detrás de Bracho (2.08).

Dominio: Abanicó a 24 bateadores y mantuvo un WHIP de 1.24 en situaciones de alta presión.

Este desempeño no solo le valió la confianza total del mánager Lipso Nava, sino que también fue un factor determinante para que fuera seleccionado en la primera ronda de la fase de Triple A del Draft de la Regla 5 por los Angelinos de Los Ángeles (filial Salt Lake Bees).

El futuro en el nido

Mientras las Águilas del Zulia disputan el Round Robin, Polanco se mantiene como una "esponja", absorbiendo consejos no solo de Álvarez, sino de veteranos como Silvino Bracho y los receptores José Godoy y José Herrera.

Para Polanco, cada entrada en la LVBP es un paso más hacia su sueño de las Mayores, guiado por quien alguna vez hizo historia en ellas.