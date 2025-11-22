Cuatro exreinas de belleza conforman el jurado del Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

El certamen Miss Venezuela 2025, programado para celebrarse el 4 de diciembre de 2025 en el emblemático recinto del Centro Comercial Líder, ubicado en Caracas ya está cerca y otros detalles se han revelado.

Para esta edición, la organización ya había confirmado Maite Delgado y José Andrés Padrón estarán al frente de la gala como conductores, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores.

Cuando faltan escasos días para la gala en la que se conocerá a la sucesora de Stephany Abasali, desde la famosa quinta morada publicaron los primeros nombres de las integrantes del comité seleccionador.

¿Quiénes elegirán a la nueva Miss Venezuela?

El primer nombre en revelarse fue el de Miss Venezuela 2017, Sthefany Gutiérrez, a quien describieron como una mujer que "aporta su inigualable experiencia universal y su visión de liderazgo a la tarea de elegir a nuestra próxima reina universal".

El mismo viernes 21 de noviembre, la organización sorprendió al confirmar a la talentosa Osmariel Villalobos, presentadora y Miss Venezuela Tierra 2011. "Trae al concurso su carisma en los medios y su energía vibrante. Un honor contar con su trayectoria", escribieron en Instagram.

Después del sorpresivo anuncio apareció otro nombre: Luiseth Materán, otra reina de belleza que también formó parte de las filas del Miss Venezuela: "Luiseth se une con perspicacia comunicacional y su compromiso social. Su visión será fundamental en la búsqueda de nuestra reina universal".

Thalía Olvino, Miss Venezuela 2019, también se une al respetado grupo de jurados calificadores que darán su voto por la mejor candidata en esta contienda nacional, gracias a su experiencia en certámenes de belleza.

Finalmente, en el Instagram del Miss Venezuela, confirmaron a la empresaria Verónica Rodríguez de Guruceaga, presidenta del Centro Gandhi, que llega con su experiencia en el trabajo social y con una visión humanista que la llevará a buscar otros factores en la nueva beldad criolla.

Cabe resaltar que, hasta el momento se desconoce si este será el grupo completo que elegirá a la Miss Venezuela 2025.

Competencia previa a la final

Este año, la organización también compartió sus elecciones. Mientras que la nueva Miss Venezuela Universo será elegida en solitario el próximo 4 de diciembre, ya tres nombres ocupan la placa de ganadoras de este año.

El pasado 12 de noviembre, fue elegida Mística Núñez como la sucesora de Valeria Cannavó en el Miss Venezuela Mundo. Valeria di Martino fue coronada como Miss International y, Silvia Maestre ganó el título de Miss Supranational Venezuela 2025, franquicia que adquirió recientemente la organización.