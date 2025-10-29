Farándula

La gala de bandas especiales del Miss Venezuela 2025 llega a Venevision

La celebración contará con la participación de invitados especiales que presentarán las bandas

Por

Bárbara Chirino
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 01:48 pm
Gala de Bandas Especiales / Cortesía
Venevision® se prepara para una de las veladas más esperadas del año: la Gala de bandas especiales 2025 del Miss Venezuela, una producción inspirada en el esplendor y la elegancia del cine. Bajo el concepto "La noche dorada de la belleza venezolana" se conocerá quiénes serán las ganadoras de los 18 títulos que serán otorgados por los patrocinantes oficiales.

El Estudio 1 será el escenario para que este jueves 30 de octubre, a las 8:00 p. m., toda la audiencia pueda vivir una nueva producción de la temporada de la belleza 2025. Con un diseño inspirado en la estética cinematográfica contemporánea, el arte y la modernidad, luces doradas, pantallas envolventes y pasarelas reflectantes crearán una atmósfera digna de una premiación internacional.

Un espectáculo estelar

El reconocido presentador Leo Aldana será el encargado de conducir el evento, quien le imprimirá su particular y carismático sello a una noche llena de emociones y sueños. De entre los momentos más esperados de la Gala de bandas especiales 2025 estará el primer desfile oficial en traje de baño de las candidatas que estará protagonizado por la talentosa artista musical Katherine Coll.

"La noche dorada" también contará con la presencia de destacadas figuras de la televisión, el teatro y el mundo 2.0 venezolano, quienes se unirán a esta celebración de la belleza y el talento nacional. Durante la gala se le rendirá un homenaje de despedida a Alessandra Guillén, Miss Internacional Venezuela 2024, quien muy pronto viajará a Japón para participar en el Miss Internacional.

La transmisión comenzará con el streaming exclusivo en el canal YouTube del Miss Venezuela a las 7:30 p.m., un espacio en el que Andrea Rubio y Harry Levy compartirán los pormenores de la gala, mientras que en televisión abierta todo estará dispuesto para comenzar a las 8:00 p. m. La Gala de bandas especiales 2025 también podrá disfrutarse en vivo a través de Venevision Play.

 

