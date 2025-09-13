Candidata al Miss Venezuela 2025 padece de diabetes tipo 1

Suscríbete a nuestros canales

Gabriela de la Cruz es la representante de Yaracuy en la edición 2025 de Miss Venezuela. Una oportunidad muy grande no solo para ganar una de las tres coronas que tiene el certamen nacional, sino también por el mensaje de inspiración que comparte para mujeres y hombres.

¿Qué tiene?

La modelo y presentadora de televisión tiene diabetes tipo 1, que según información de internet es una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunitario ataca y destruye las células beta del páncreas, las cuales producen insulina, causando que el azúcar en la sangre no pueda entrar a las células

Gabriela que representó a Venezuela en el Miss Supranacional 2019 quedando como 4ra finalista, ha utilizado sus redes sociales para compartir el mensaje de conciencia y de cómo se vive con la enfermedad con cuidados.

Hace algunos meses la belleza posteó en Instagram un video hablando de la situación y aplaudiendo que la compañía Mattel lanzará al mercado una muñeca Barbie con diabetes.

“Aprendes a vivirla todos los días, me diagnosticaron la diabetes tipo 1 hace cuatros años es más difícil de adulto, ahora para un niño debe ser más complicado, es por eso que la muñeca Barbie con diabetes es tan importante”, comentó.

Cuidados

Para proteger su salud la criolla utiliza un sensor en el brazo que la ayuda a controlar su diabetes, así lo mostró recientemente en un video compartido en sus historias de Instagram.

Desde su camerino en Venevisión, la joven se mostró producida con maquillaje y cabello con rollos, pegándose en el brazo de manera fácil el sensor, con el fin de generar conciencia del tema, ya que considera que muchas personas no lo conocen.