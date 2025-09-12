Miss Venezuela 2025: Así se vivió la entrega de bandas de las 25 candidatas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este jueves 11 de septiembre se llevó a cabo en el Estudio 1 de Venevisión, la Gala de Presentación de las 25 candidatas al Miss Venezuela. Una gala llena de clase, elegancia y glamour que ya ha arrojado a las favoritas del público para las tres coronas de Miss Universo, Mundo e Internacional.

Celebración de la belleza criolla

A las ocho de la noche el renovado estudio 1 le dio la bienvenida a los 25 sueños con un llamativo fashion show, que demostró la fuerza y actitud de cada candidata. El odontólogo y diseñador Luis Sifont, fue el encargado de realizar el vestuario de las misses, todos muy diferentes.

Tras la primera salida, el zuliano José Andrés Padrón hizo acto de presencia para amenizar el show y comenzar a develar los estados de cada participante, bajo la mirada estricta de los directores Nina Sicilia y Harry Levy.

Regionales

Las primeras en ser mencionadas fueron las reinas que ganaron coronas en los diversos regionales que maneja el certamen Miss Venezuela, los cuales son:

Valeria del Amor – Miss Táchira

Auri López – Miss Carabobo

Valeria Di Martino – Miss Zulia

Génesis Núñez – Miss La Guaira

Andrea Molina – Miss Distrito Capital

Estefanía Díaz – Miss Aragua

Johanna Aponte – Miss Guárico

Todas luciendo vestidos azules, tacones y accesorios dorados, que las hicieron ver radiante en las cámaras y en vivo.

Bandas oficiales

Tras los regionales las misses comenzaron a conocer la banda que desde ahora llevarán en su pecho y que portarán en eventos, actividades, desfiles y entrevistas que tenga con el certamen más importantes del país.

En unas fue sorpresa el estado asignado, mientras que en otras fue el estado que realmente deseaban y que las redes sociales habían mencionado que podría representar como Clara Vega, Mística Núñez y Rosangel Mudarain.

Segundo grupo

Liuva Hernández – Miss Anzoátegui

Gabriela Sandoval – Miss Trujillo

Valentina Martínez – Miss Dependencias Federales

Yosdany Navarro – Miss Bolívar

Génesis Mendoza – Miss Portuguesa

Kelly Maita – Miss Delta Amacuro

Tercer Grupo

Stephania Torrellas – Miss Lara

Gabriela de la Cruz – Miss Yaracuy

Fabiola Marín – Miss Cojedes

Rosangel Mudarain – Miss Sucre

Gabriela Villegas – Miss Monagas

Cuarto y último grupo

Milena Soto – Miss Mérida

Mística Núñez – Miss Falcón

Clara Vega – Miss Miranda

Yelimar Fonseca – Miss Nueva Esparta

María Evangelista Alayón - Miss Amazonas

Anabelly Ojeda – Miss Barinas

Ahora las reinas siguen con el proceso de formación que imparte la organización Miss Venezuela con clases de baile, pasarela, oratoria, entrevistas, sesiones de fotos, gala de coronación de Miss Venezuela Mundo e Internacional, preliminar y por supuesto la gala de coronación del Miss Venezuela Universo, en el nivel Espacios del Centro Comercial Líder.

Aunque no se conoce fecha de la noche final, se sabe que Maite Delgado y José Andrés Padrón, serán los encargados de animar por cuarto año consecutivo la noche más linda del año.

Palabras de Nina

La Miss Internacional 1985 se mostró muy emocionada por comenzar oficialmente la temporada de la belleza 2025 y espera que la gente se quedé en sintonía con todo lo bueno que tienen preparado.

“La gente va ha disfrutar mucho lo estamos haciendo. La felicidad de que comienza la temporada es grande, será una temporada inolvidable”, aseveró.