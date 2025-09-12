Miss Venezuela 2025: Así se vivió la entrega de bandas de las 25 candidatas (+Detalles)

NOTAS RELACIONADAS
La noche de este jueves 11 de septiembre se llevó a cabo en el Estudio 1 de Venevisión, la Gala de Presentación de las 25 candidatas al Miss Venezuela. Una gala llena de clase, elegancia y glamour que ya ha arrojado a las favoritas del público para las tres coronas de Miss Universo, Mundo e Internacional.
Celebración de la belleza criolla
A las ocho de la noche el renovado estudio 1 le dio la bienvenida a los 25 sueños con un llamativo fashion show, que demostró la fuerza y actitud de cada candidata. El odontólogo y diseñador Luis Sifont, fue el encargado de realizar el vestuario de las misses, todos muy diferentes.
Tras la primera salida, el zuliano José Andrés Padrón hizo acto de presencia para amenizar el show y comenzar a develar los estados de cada participante, bajo la mirada estricta de los directores Nina Sicilia y Harry Levy.
Regionales
Las primeras en ser mencionadas fueron las reinas que ganaron coronas en los diversos regionales que maneja el certamen Miss Venezuela, los cuales son:
Valeria del Amor – Miss Táchira
Auri López – Miss Carabobo
Valeria Di Martino – Miss Zulia
Génesis Núñez – Miss La Guaira
Andrea Molina – Miss Distrito Capital
Estefanía Díaz – Miss Aragua
Johanna Aponte – Miss Guárico
Todas luciendo vestidos azules, tacones y accesorios dorados, que las hicieron ver radiante en las cámaras y en vivo.
Bandas oficiales
Tras los regionales las misses comenzaron a conocer la banda que desde ahora llevarán en su pecho y que portarán en eventos, actividades, desfiles y entrevistas que tenga con el certamen más importantes del país.
En unas fue sorpresa el estado asignado, mientras que en otras fue el estado que realmente deseaban y que las redes sociales habían mencionado que podría representar como Clara Vega, Mística Núñez y Rosangel Mudarain.
Segundo grupo
Liuva Hernández – Miss Anzoátegui
Gabriela Sandoval – Miss Trujillo
Valentina Martínez – Miss Dependencias Federales
Yosdany Navarro – Miss Bolívar
Génesis Mendoza – Miss Portuguesa
Kelly Maita – Miss Delta Amacuro
Tercer Grupo
Stephania Torrellas – Miss Lara
Gabriela de la Cruz – Miss Yaracuy
Fabiola Marín – Miss Cojedes
Rosangel Mudarain – Miss Sucre
Gabriela Villegas – Miss Monagas
Cuarto y último grupo
Milena Soto – Miss Mérida
Mística Núñez – Miss Falcón
Clara Vega – Miss Miranda
Yelimar Fonseca – Miss Nueva Esparta
María Evangelista Alayón - Miss Amazonas
Anabelly Ojeda – Miss Barinas
Ahora las reinas siguen con el proceso de formación que imparte la organización Miss Venezuela con clases de baile, pasarela, oratoria, entrevistas, sesiones de fotos, gala de coronación de Miss Venezuela Mundo e Internacional, preliminar y por supuesto la gala de coronación del Miss Venezuela Universo, en el nivel Espacios del Centro Comercial Líder.
Aunque no se conoce fecha de la noche final, se sabe que Maite Delgado y José Andrés Padrón, serán los encargados de animar por cuarto año consecutivo la noche más linda del año.
Palabras de Nina
La Miss Internacional 1985 se mostró muy emocionada por comenzar oficialmente la temporada de la belleza 2025 y espera que la gente se quedé en sintonía con todo lo bueno que tienen preparado.
“La gente va ha disfrutar mucho lo estamos haciendo. La felicidad de que comienza la temporada es grande, será una temporada inolvidable”, aseveró.