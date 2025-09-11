Candidata del Miss Venezuela se comprometió con su novio en Italia

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 11 de septiembre, la modelo venezolana Katiuska Andrade, quien representó al estado Sucre en el Miss Venezuela 2022, anunció que, se lanzará al agua con su novio, Johan Lira.

Mediante su cuenta de Instagram, la comunicadora social publicó la romántica pedida de mano en Italia, donde pasa unas hermosas vacaciones junto a su ahora prometido. “Sí, sí quiero casarme contigo”, escribió en el post.

La tierna pedida de mano

En el audiovisual, se aprecia a la criolla visiblemente emocionada frente a la declaración de amor de Lira, a la que entre lágrimas respondió con un contundente: “SÍ”.

Las risas tampoco faltaron en el momento especial que fue sellado con un tierno abrazo. “Repetiría una y mil veces el día que te vi por primera vez”, fueron sus palabras. En otro mensaje agregó: “Me caso con el amor de mi vida”.

Katiuska y Johan, quien es odontólogo, mantienen una relación desde diciembre de 2019. En Instagram, la nacida en Guanta presume constantemente el amor que existe entre ellos y, la hermosa familia que formaron junto a su perrito, Tron Daniel.

Otras reinas de belleza como Diana Silva, Lorena Bodenski, Silvia Maestre y Linamar Nadaf, comentaron en la publicación deseándoles lo mejor a los tortolitos que siguen disfrutando de las bondades que ofrece Italia.

El brillo de Katiuska en el mundo de los concursos

La joven de 26 años es graduada como Licenciada en Comunicación Social, pero, tiene una amplia experiencia en el mundo de los concursos. Participó en el Miss Earth 2018, donde llegó al top 10 y, también fue parte del Sambil Model 2019.

En 2022, fue Miss Sucre en el Miss Venezuela, certamen en el que se definió como una mujer con “valores de responsabilidad, resiliencia y positivismo”.