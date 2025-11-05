Anuncian fecha del Miss Venezuela 2025 y el cronograma de actividades

Suscríbete a nuestros canales

Este 04 de noviembre la Organización Miss Venezuela publicó el cronograma de la belleza en donde anuncia las fechas más esperadas por todos: entrevista con el jurado, preliminar y la noche más linda del año.

Para esta temporada de la belleza se estrenó ‘Miss Venezuela: el reto’, un reality conducido por Ileana Márquez Pedroza que permitió conocer a las 25 candidatas oficiales a través de retos con un jurado calificador conformado por Brian Urea, Diana Carolina Silva y Martín Albornoz.

Con esto los seguidores eligieron a sus favoritas para apoyar en la noche final del Miss Venezuela 2025, una gala esperada por todo el país.

Cronograma del Miss Venezuela 2025

El 25 de noviembre las delegadas tendrán la entrevista con el jurado, uno de los pasos más importante para lograr el sueño de representar al país en un certamen internacional. Hasta el momento se desconoce quienes formarán parte de los jueces que las evaluarán.

La siguiente fecha importante es la Gala Preliminar del Miss Venezuela 2025 que se desarrollará el 27 de noviembre a partir de las 7:00 pm. Esta competencia está marcada como un evento previo de suma importancia para llevar a cabo desfile en traje de baño y de gala.

Por último, el Miss Venezuela 2025 será el jueves 04 de diciembre en las instalaciones del Centro Comercial Líder. A esto se le suma la celebración del 20 aniversario de Maite Delgado como animadora de la noche más linda del año.

Sin embargo, la fiesta continúa el sábado 06 de diciembre con la Noche de las Triunfadoras, un programa para presentar oficialmente a las reinas venezolanas.