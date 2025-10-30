Murió en Estados Unidos Miss Venezuela Mundo ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

El martes 28 de octubre falleció en Tennessee, Estados Unidos, la Miss Venezuela Mundo 1966 Jeannette Kopp Arenas. La belleza murió a los 78 años, informó en Instagram el historiador y amante del Miss Venezuela, Tony Hidalgo.

Dura noticia

Kopp representó al Miss Distrito Federal en el certamen más importante del país, quedando agarrada de manos con Miss Guárico Magaly Castro Egui.

En el concurso internacional realizado en Londres, Reino Unido, no logró clasificación, pese a que fue considerada como una de las delegadas más elegantes de aquella edición número 16.

Aunque Tony no reveló de qué falleció Jeannette, destacó que desde el 2024 enfrentaba una dura lucha en contra el cáncer.

La fallecida estaba jubilada, había ejercido como maestra de educación primaria y estaba en Estados Unidos junto a su familia. Deja dos hijos llamados Mario y Jenny Patricia.

Como dato curioso era hermana de la Miss Venezuela 1968, Peggy Kopp, aquella hermosa joven que impuso un estilo único en el certamen nacional por su peinado de dos colitas.

Los mensajes de condolencias en los fanáticos del Miss Venezuela no se hicieron esperar, todos recordándola con cariño y enviando condolencias a sus familiares.