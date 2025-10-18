Miss Grand International 2025: Venezuela se posiciona como cuarta finalista

Suscríbete a nuestros canales

Con un desempeño impecable y luego de pasar varios filtros en la noche final, Miss Grand Venezuela, Nariman Battikha logra ser cuarta finalista en el Miss Grand International 2025.

Para la venezolana fue una noche larga pero destacó como favorita desde el primer corte de candidatas. La modelo, logró avanzar en el top 22, 10 y 5, con belleza y elegancia sobre el escenario del Miss Grand International.

Nariman en su presentación lució un traje dorado al igual que sus compañeras. Durante el desfile en traje de baño brilló con su cuerpo y una pasarela que se llevó el aplauso de muchos.

Para finalizar los desfiles, en traje de gala optó por cambiar el vestido de la Competencia Preliminar, con una creación de pedrería y una capa verde que se robó miradas.

Un logro para la Organización Miss Grand Venezuela

De igual manera, se enfrentó a la temida pregunta, respondiendo con serenidad pero sin lograr un impacto en su discurso. Sin embargo, llegar al cuadro final constituye un gran logro para la Organización Miss Grand Venezuela que recientemente fue adquirida por Jacqueline Aguilera, Miss Mundo 1995.

Esta nueva directiva ha implementado cambios significativos y una gran campaña para llamar la atención del público venezolano, siendo una competencia directa del Miss Venezuela, certamen de tradición en el país.