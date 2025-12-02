Familia de Juan Gabriel inicia nuevo escándalo por los derechos del artista

Suscríbete a nuestros canales

Todo estaba listo para que el espectáculo “Ni Tú Ni Yo” tomara las tablas con vestuarios, escenarios y elenco preparado, la producción basada en el repertorio de Juan Gabriel pensaba rendir homenaje al ícono mexicano.

Pero de pronto, surgió una tormenta de dudas y acusaciones. Iván Aguilera, heredero universal del cantante, cuestionó los derechos de autor, alegando presuntas irregularidades en los permisos para usar las canciones.

Ante la polémica, la protagonista del proyecto, Lisset, salió al frente con voz firme y desafiante: “Estamos haciendo todo en regla”. Según ella, la obra cuenta con la documentación oficial emitida por Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), lo que, en su opinión, legitima por completo el uso del repertorio.

Musical en honor a Juan Gabriel en problemas

El choque no se quedó en declaraciones. Algunos recintos culturales en Ciudad de México decidieron cerrar sus puertas al musical por lo que la producción encuentra obstáculos logísticos justamente por la oposición de Iván Aguilera.

El rumor de cancelaciones circula entre murmullos de backstage, y aunque los realizadores aseguran que la obra está montada y lista, la incertidumbre crece. Lisset hizo un llamado público al heredero.

En este sentido, invitó a revisar los acuerdos, a apoyar la difusión del legado de Juan Gabriel en escena y a no frenar lo que, según ella, es un acto de homenaje hacia el artista. “La música del Divo merece seguir viva en los escenarios y llegar a nuevas generaciones”, insistió.

Dilemas en torno al Divo de Juárez

En 2025, por ejemplo, Juan Gabriel tuvo un resurgir polémico en redes cuando salió una versión de la canción “Me nace del corazón”; fans criticaron que la voz parecía generada por IA, lo que reavivó debates sobre honrar con respeto su obra.

Este trasfondo convierte a “Ni Tú Ni Yo” en mucho más que un musical y se convierte en símbolo de las tensiones entre legado artístico, derechos legales, memoria colectiva y nostalgia comercial.

Mientras Lisset y su equipo insisten en que todo está en regla y que el show debe ir adelante, una parte del público y del mundo cultural vigila de cerca. Si Iván Aguilera mantiene su negación o exige mayores garantías, la obra podría quedarse en pausa.