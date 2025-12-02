12 Victorias seguidas: La racha del Thunder ponen a prueba a los Warriors

Suscríbete a nuestros canales

La NBA se prepara para un enfrentamiento crucial este miércoles en la cancha de los Warriors. Se trata de un duelo de contrastes: los Golden State Warriors luchan por mantenerse a flote y aspirar a los playoffs, mientras que el Oklahoma City Thunder defiende firmemente su liderato en la liga.



Este partido es vital para ambos, ya que podría definir el rumbo de la temporada para Golden State y consolidar la posición de liderazgo del joven y explosivo Thunder.

Warriors: Inconsistencia y la ausencia de Curry

Los Golden State Warriors atraviesan un momento de inconsistencia, con un 50% de victorias en sus últimos diez juegos. Su principal desafío es la ausencia indefinida de Stephen Curry por lesión, lo que ha mermado significativamente su capacidad ofensiva.

Aunque históricamente el Warrior ha ganado 33 de 57 enfrentamientos, la falta de consistencia en ataque y los errores defensivos son un gran problema.

Thunder: La potencia joven y la racha imparable

El Oklahoma City Thunder es una fuerza dominante, extendiendo su racha ganadora a 12 victorias consecutivas y liderando la tabla.

Su éxito se basa en un equilibrio perfecto:

Ataque: Promedian 122.8 puntos (3º en el ranking).

Defensa: Permiten solo 106.8 puntos (1º en el ranking).

El Thunder ya demostró su superioridad en el primer enfrentamiento de la temporada, venciendo a Golden State por un marcador de 126-102. A pesar de algunas bajas menores, la profundidad de su banquillo y su juventud sugieren que están listos para convertirse en una dinastía.

🔑 El Pronóstico se inclina hacia los visitantes

Dadas las ausencias en Golden State y la forma impecable del Thunder, la predicción es una victoria convincente para los visitantes. De hecho, la tendencia sugiere que el Thunder ganará el primer cuarto, algo que los Warriors no han logrado evitar en sus últimos seis duelos en casa.

Elección ganadora de MeridianoBet: Oklahoma City Thunder Hándicap (-8.5).

