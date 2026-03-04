¡Mucha atención con esto! Hinava confirma el retiro de uno de los favoritos para la segunda válida de este sábado

Suscríbete a nuestros canales

La actividad hípica valenciana continúa este sábado 07 de marzo con el desarrollo de la reunión número 06 en el Hipódromo Nacional de Valencia, con la cartelera de ocho competencias sin carreras clásicas o copas de su calendario hípico.

Valencia: Retiro 5y6 nacional Nómina Caballo

En horas de la tarde de este miércoles 04 de marzo, el Instituto Nacional de Hipódromos anunció por sus plataformas digitales un segundo retiro oficial que tampoco estará presente en la jornada del 5y6 sabatino.

Se trata del ejemplar North Music (número 7), pues estaba inscrito para la cuarta del programa, segunda válida lo que es una condicional de reclamo para caballos de siete y más años, ganadores sin límites, en distancia de 1.200 metros.

North Music, un caballo alazán de 10 años de edad, nacido y criado en el Haras La Orlyana contaba con la monta del jinete José Gilberto Hernández y se estrenaba en el establo del trainer Salvador Giordano para el Stud Sermary, al mismo tiempo se perfilaba como el tercer favorito para Gaceta Hípica.

En su última, el hijo de Big Prairie en Cenza llegó segundo a cuatro cuerpos del ganador Cassiusclay el pasado día sábado 13 de febrero del presente año.

Motivo del retiro: Hinava

A través de la información del INH publicada este mismo miércoles, la razón del retiro de la North Music por Claudicación del miembro anterior izquierdo. Con este retiro se suma también al retiro de la yegua Pico Da Neblina en la primera válida para el juego de las mayorías.