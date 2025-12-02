“¿Te compró la corona tu papá?”: Fátima Bosch rompe el silencio sobre su polémica victoria

Suscríbete a nuestros canales

Las redes y los medios se encendieron luego de que comenzaron a circular rumores respecto a la posible relación entre el padre de Fátima Bosch, Bernardo Bosch Hernández, y Raúl Rocha, director del certamen Miss Universo, lo que marcó un inicio complicado para el reinado de la azteca.

Acusaciones graves como: uso de influencias, corrupción, supuestos vínculos con negocios turbios, pusieron en duda la legitimidad de su triunfo. Ahora, casi dos semanas después de convertirse en la reina de belleza más controversial, Fátima decidió hablar claro en una entrevista explosiva.

Fátima Bosch le pone frente a la polémica

Cuando la conductora Jessica Carrillo de “Al Rojo Vivo” le preguntó sin rodeos: “¿Te compró la corona tu papá?”, la reacción fue contundente. Fátima respondió: “Me da muchísima risa porque hay tanta desinformación en los medios”.

“No es verdad mi papá y el licenciado se conocieron el día que gané Miss Universo México, un saludo y adiós, la relación fue nula, como la de otros papás”. Con esta declaración, la reina busca poner punto final a los rumores.

Admitió que al inicio de su reinado prefirió mantenerse al margen: “Por prudencia, no dije nada, estaba concentrada en los proyectos de caridad y en representar con dignidad”.

Lo difícil del reinado universal

Lo que pudo ser una victoria dulce se tornó ácida por la tormenta mediática. Fátima confesó lo duro que ha sido: “Es fuerte, como mujer me cuesta entender por qué querían pisar a alguien para que no brillara”. Pero lejos de resignarse, subrayó su convicción: ella merece la corona.

“Pasamos las mismas pruebas, soportamos las mismas presiones, yo gané limpiamente. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?” declaró.

Además, lanzó un guiño potente al futuro: “Mi papel no es callar ni ser una figura decorativa, soy la voz de las mujeres del mundo. Nunca antes una Miss había hablado con esta transparencia”.

La modelo reconoció que su reinado ha sido complicado lleno de acusaciones, incertidumbre, ataques, pero no se aflige. Cree firmemente que este episodio puede marcar un antes y un después: “Esto va a abrir puertas a nuevas candidatas, mujeres reales”.