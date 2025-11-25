Fátima Bosch rompe el silencio tras señalamientos de fraude en su contra

Suscríbete a nuestros canales

En los últimas días Fátima Bosch, Miss Universo 2025 ha recibido ataques en redes sociales por un presunto fraude en la elección de la nueva soberana de la belleza. La tabasqueña alzó su voz una vez más para hacer frente a los mensajes de odio en su contra y poner punto final a quienes la acusan de haber comprado la corona universal.

Tras cuatro días de su triunfo, Fátima Bosch rompió el silencio por los señalamientos en su contra por parte de una comunidad indignada por el resultado de Miss Universo, emitido el pasado 21 de noviembre en Tailandia, cuando muchos espectadores no vieron a la mexicana como ganadora, en su lugar apoyaron a Costa de Marfil o Venezuela, como las máximas a vencer.

Sin embargo, el comité de selección vio en ella el potencial para ser la sucesora Victoria Kjær Theilvig, lo que generó un sabor amargo y su coronación se vio manchada tras el presunto “fraude” cantado por los seguidores del certamen de belleza.

Fátima Bosch alza su voz tras el presunto fraude

La modelo de 25 años, acudió a su cuenta de Instagram para emitir sus primeras palabras con respecta a toda la situación que la rodea, en especial por el odio desmedido tras ser electa como Miss Universo.

“Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”, de esta manera abrió uno de sus tantos mensajes.

Además, agregó que: “En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”.

Fátima Bosch vive acoso tras su triunfo

Sin duda el descontento se hizo sentir, sin embargo, personas con cuentas anónimas llegaron al punto de acosar a Fátima Bosch con mensajes en donde le deseaban la muerte y amenazaban.

Con respecto a este tema, la nueva Miss Universo fue tajante y reconoció tener una fortaleza para afrontar las críticas. “Mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas”, destacó.

“Porque una corona no solo simboliza belleza: simboliza responsabilidad y quien convierte su frustración en violencia, no está opinando: está dañando, está perpetuando un problema mundial que ya no vamos a tolerar. No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar”, puntualizó.