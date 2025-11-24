Raúl Rocha revela la insólita razón por la que Costa de Marfil no ganó el Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la polémica por el triunfo de Fátima Bosch, el presidente de la Organización Miss Universo reveló la insólita razón por la que Costa de Marfil no ganó el certamen internacional.

Una de las candidatas favoritas del público, Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, quien desde su llegada a Tailandia destacó en cada actividad y, en la noche final deslumbró al Impac Arena de Bangkok con su presencia escénica quedó de cuarta finalista, por detrás de Filipinas, Venezuela y Tailandia.

Su posición dejó un sabor amargo en los seguidores de la modelo, sin embargo, fue anunciada como reina de África y Oceanía, título del cual se despojó hace un par de horas.

El peso del pasaporte

Un video divulgado en redes sociales, Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, rindió unas declaraciones en las cuales se defiende de las acusaciones de “fraude” y mencionó el por qué Olivia Yacé no obtuvo el primer título universal para su país.

Todo parece indicar que el peso del pasaporte sí importa para ganar el Miss Universo, pues el empresario mexicano afirmó que se toman muchas cosas en cuenta para tener una ganadora, entre esas el pasaporte.

“Costa de Marfil, entren a Google y busquen cuántos países necesita Costa de Marfil visa para poder entrar, 175 países. La chamba es por un año para Miss Universe… entonces será la Miss Universe que se la pasó todo un año en un departamento”, afirmó.

Además, resaltó los altos costos de los abogados para tramitar una visa que, muchas veces se necesita hasta 6 meses para tramitar. Para la Organización no es rentable tener una reina de belleza que no tenga un pasaporte poderoso.