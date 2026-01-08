Simeone agita el tablero: El XI del Atleti para la Semifinal de la Supercopa de España

Suscríbete a nuestros canales

El Atlético de Madrid se presenta en el Estadio Rey Abdullah con un once que refleja la profunda renovación de la plantilla en el último año. Simeone apuesta por un 4-4-2 agresivo, dejando en el banquillo a vacas sagradas como Antoine Griezmann para dar paso a la potencia física y el hambre de sus fichajes más recientes.

1. Una defensa con sello de mercado

La línea defensiva es quizás la zona con más novedades respecto a temporadas anteriores:

Ruggeri y Hancko: El italiano y el eslovaco se han consolidado como los guardianes de la zona izquierda, aportando una solidez que el equipo añoraba.

Marc Pubill: La gran revelación de las últimas semanas. El joven lateral diestro le ha ganado la partida a Nahuel Molina para acompañar a un Llorente que hoy vuelve a actuar como defensor puro, aunque con libertad de proyección.

2. La "Sala de Máquinas" y el factor Baena

En el centro del campo, la jerarquía de Koke estará escoltada por el despliegue de Conor Gallagher. El inglés entra en el once para suplir la sensible baja de Pablo Barrios (lesionado).

Álex Baena: El fichaje estrella del verano parte desde la izquierda. Su capacidad de asistir a los delanteros será la principal arma creativa de los colchoneros.

Giuliano Simeone: El "Cholito" se ha ganado la titularidad a base de casta. Su presencia en la banda derecha garantiza presión alta y sacrificio defensivo para tapar las subidas de Vinicius Jr.

3. La dupla del gol: "La Araña" y el Gigante Noruego

Arriba, Simeone no se guarda nada. Julián Álvarez y Alexander Sørloth repiten como pareja de ataque.

Se espera que Julián actúe con más movilidad, cayendo a bandas y conectando con el medio campo, mientras que Sørloth fijará a Rüdiger para aprovechar los centros de Baena y Llorente.

Claves del partido