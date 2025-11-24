Miss Costa de Marfil renuncia al título de 4ta finalista de Miss Universo ¡Polémica!

Suscríbete a nuestros canales

La polémica por la victoria de Miss México Fátima Bosch en el Miss Universo 2025, sigue dando mucho de qué hablar. Y es que, ahora quien era la gran favorita para llevarse la corona Miss Costa de Marfil, ha decidido renunciar al título de 4ta finalista y reina de África y Oceanía.

La mañana de este lunes 24 de noviembre la belleza ha posteado en su perfil de Instagram un comunicado, renunciando para siempre a cualquier relación con la organización Miss Universo dirigida por Raúl Rocha.

La joven alza su voz

Olivia Manuela Yace, ha escrito que deja el título para defender los valores que aprecia, centrándose en las comunidades negras, africanas, caribeñas, estadounidenses y afrodescendientes, a las que insta a seguir adelante por sus sueños.

Además, extendió un mensaje muy claro de agradecimiento por todo el respaldo que ha recibido desde la final del certamen en Tailandia, de páginas, missólogos y público en general, que la daban como la gran vencedora de la edición 2025.

“Agradezco el apoyo recibido y continuaré con mi trayectoria con la misma determinación de elevar e inspirar. La decisión, tomada con profundo respeto y gratitud, se basa en el deseo de alcanzar plenamente mi potencial y seguir un camino hacia la excelencia anclado en mis valores”, ha comentado la modelo.

Felicitaciones para México

Olivia, que participó en el Miss Mundo 2021 en Puerto Rico, y fue 1ra finalista, extendió palabras de felicitaciones a Miss México, Fátimas Bosch por su triunfo. Y espera la pronta recuperación de Miss Universo Jamaica, quien tuvo una caída en el escenario durante la competencia preliminar.