Mychel Sánchez brilla en Parx: El zuliano logra triplete de victorias y presiona la marca de Castellano

Durante la jornada hípica de diez carreras realizada este miércoles 07 de enero en el Hipódromo de Parx Racing, el jinete zuliano Mychel Sánchez tuvo una destacada actuación. Con ocho montas a su cargo, firmó tres importantes victorias, lo que le permitió descontar terreno significativamente en la persecución de la marca histórica del también jinete criollo Abel Castellano.

Parx Racing: Mychel Sánchez comienza a brillar en este 2026

Mychel Sánchez inició con el triunfo en la segunda del programa a bordo de la debutante Mighty Lindesey, presentado por David Dotolo, el cual registró un tiempo de 1:21.77 para los 1.400 metros, y de esta manera arrojar un dividendo sorpresivo de $11.60 a ganador, $5.40 el place y $4.00 el show.

Posteriormente, el venezolano conquistó la quinta carrera en el lomo de Center Stage, ensillada por Michael Pino. El ganador detuvo el crono en 1:46.88 para 1.664 metros. Pagó un dividendo de $3.60 a ganador, $2.60 el place y $2.10 el Show. Prueba que se corrió por un cliaming de $28.000. La ganadora corrió con los colores del Stud Just In Time Racing Llc.

Mychel Sánchez, consiguió el “Hat-tricks” por intermedio del ejemplar Wanna Go Home, ganador de una prueba valorada en $32.000 en la sexta carrera de la jornada establecida en Parx Racing. Esta alazana de tres años abonó $4,00 a ganador y dejó crono de 1:20.17 para 1.300 metros en pista de arena.

Próxima marca: Números Victorias Estados Unidos Jinetes Venezolanos

Con su cuarta victoria de la campaña, Mychel Sánchez alcanzó los 1837 triunfos de por vida. Ahora, tiene en la mira el récord de 1849 victorias del jinete criollo Abel Castellano. Castellano, quien compitió en Estados Unidos desde el año 2000 hasta 2015, se vio obligado a retirarse tras sufrir una rodada que le provocó una grave conmoción cerebral.