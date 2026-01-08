El documental de “Stranger Things” ya tiene fecha de estreno ¡No te lo pierdas!

Suscríbete a nuestros canales

Netflix provocó nuevamente la locura entre los fans de “Stranger Things”. Después del gran final de la serie, ahora llega una nueva pieza audiovisual que promete emociones, secretos y momentos íntimos del rodaje que marcó una generación.

¿Cuándo se estrena la última aventura de "Stranger Things"?

Netflix anunció oficialmente que el documental “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” se estrenará el 12 de enero de 2026 en todo el mundo.

Los fanáticos más fieles podrán verlo desde las primeras horas de la madrugada, ya que en algunos países como México estará disponible desde las 2:00 a.m. (CST).

Esta fecha llega apenas unos días después del épico final de la quinta temporada, que cerró la historia de Hawkins el 31 de diciembre de 2025.

¿De qué trata el documental?

Más que un simple álbum de recuerdos, este documental busca sumergir a los espectadores en el corazón del rodaje de la temporada final.

La producción promete:

Escenas inéditas desde las lecturas de guion iniciales hasta la última toma en el set.

Momentos emocionales reales, con miembros del elenco visiblemente conmovidos mientras se dicen adiós.

Reflexiones de los creadores Matt y Ross Duffer sobre cómo cerraron una de las historias más queridas de la cultura pop.

La directora Martina Radwan, conocida por documentales previos como “Girls State”, fue elegida para capturar este viaje íntimo tras las cámaras. Este documental no solo es un making-of técnico, sino una carta de amor para la comunidad global de fans.

Imagina ver a tus actores favoritos como Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo o Caleb McLaughlin, compartiendo risas, lágrimas y recuerdos al cerrar años de trabajo juntos.

El tráiler oficial, publicado recientemente, ya ha generado millones de vistas. En él, vemos un collage de momentos detrás de cámaras: ensayos tensos, charlas creativas, anécdotas divertidas y, sobre todo, emociones genuinas cuando se revela el final del guion por primera vez.