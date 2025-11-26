Todo lo que necesitas saber sobre la temporada 5 de "Stranger Things"

Suscríbete a nuestros canales

Los fanáticos de Stranger Things han estado contando los días para el estreno de la quinta y última temporada de esta serie de culto creada por los hermanos Duffer. Después de más de tres años de espera, Netflix ha comenzado a calentar motores con el lanzamiento del tráiler oficial, que promete mantener a los seguidores al borde de sus asientos. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta esperada entrega.

La temporada 5 estará compuesta por un total de ocho episodios. El primer bloque, que incluye cuatro episodios, se estrenará el 26 de noviembre. Los tres episodios siguientes estarán disponibles a partir del 25 de diciembre, y el episodio final, titulado "Este lado", se podrá ver el 31 de diciembre. Esta estructura permitirá a los seguidores disfrutar de la serie en diferentes momentos durante la temporada festiva.

Sinopsis: La búsqueda de Vecna

Ambientada un año después de los eventos de la cuarta temporada, que tuvo lugar en el otoño de 1987, la trama se centra en Hawkins, donde la apertura de los Portales ha dejado una marca indeleble. Los protagonistas, incluyendo a Once, Mike, Steve, Dustin, Lucas y Nancy, están unidos por un objetivo común: encontrar y eliminar a Vecna. Sin embargo, su misión se complica por la intervención del gobierno, que ha puesto a la ciudad bajo cuarentena militar y está intensificando la caza de Once.

Duración de los episodios

La duración de los episodios varía, con el primero durando 1 hora y 8 minutos, el segundo 54 minutos, el tercero 1 hora y 6 minutos y el cuarto 1 hora y 23 minutos. Se anticipa que el episodio final será el más extenso, con una duración aproximada de 2 horas. Aunque la duración de los episodios 5, 6 y 7 aún no ha sido confirmada, se estima que los fans deberán reservar al menos 6 horas adicionales para disfrutar completamente de la temporada.

Nuevos personajes y actores regresan

Una de las incorporaciones más emocionantes es la actriz Linda Hamilton, conocida por su papel en Terminator, quien interpretará a la doctora Kay, una agente del gobierno con la misión de cazar a Once. Además, el director Dan Trachtenberg, famoso por su trabajo en Calle Cloverfield 10 y Prey, se une al equipo técnico para aportar su visión a esta temporada.

El reparto principal también regresa con actores como Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once/Jane Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) y Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), entre otros.

Con una trama intrigante y un elenco estelar, la quinta temporada de Stranger Things promete ser un cierre espectacular para esta historia que ha capturado los corazones de millones desde su debut en 2016. ¡La cuenta regresiva ha comenzado!