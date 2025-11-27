El fenómeno global ‘Stranger Things’ llega a Netflix esta noche: episodios y duración

Suscríbete a nuestros canales

Tras una larga espera, los fanáticos del fenómeno global ‘Stranger Things’, podrán disfrutar esta noche de la quinta y última temporada de la serie original de Netflix, después de casi tres años.

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, han prometido una despedida épica para cerrar el ciclo que abrieron en 2016 con la emisión de la primera temporada. Una vez más, los espectadores tendrán su dosis de adrenalina, misterio y ciencia ficción con los personajes del universo de Hawkins.

De acuerdo a un adelanto oficial citado por PEOPLE, los héroes de Hawkins “están en la caza de Vecna, quien ha desaparecido”. Sin embargo, se le suma un obstáculo adicional: el gobierno ha puesto a Hawkins bajo cuarentena militar y ha intensificado la persecución contra Eleven, obligándola nuevamente a ocultarse.

Cronograma de publicación para ‘Stranger Things 5’

Para ‘Stranger Things 5’, Netflix ha apostado por un formato poco tradicional en la publicación de sus episodios que, inicia este jueves 26 de noviembre. Aunque esto a creado confusión en los seguidores de la serie, aquí en Meridiano te traemos el cronograma oficial:

Volumen 1 — 26 de noviembre de 2025

Episodio 1: La misión (1 hora, 8 minutos)

La misión (1 hora, 8 minutos) Episodio 2: La desaparición de … (54 minutos)

La desaparición de … (54 minutos) Episodio 3: La trampa de Turnbow (1 hora, 6 minutos)

La trampa de Turnbow (1 hora, 6 minutos) Episodio 4: Hechicero (1 hora, 23 minutos.

Volumen 2 — 25 de diciembre de 2025

Episodio 5: Electrochoque

Electrochoque Episodio 6: La huida de Camazotz

La huida de Camazotz Episodio 7: El puente

Volumen 3 — 31 de diciembre de 2025