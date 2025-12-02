Marjorie De Sousa recibe anillo de compromiso de su novio empresario

Suscríbete a nuestros canales

Campanas de boda suenan en la vida de la actriz, modelo y exreina de belleza Marjorie De Sousa, quien presumió en redes sociales el hermoso anillo de compromiso que le dieron. La rubia madre de un pequeñito, recibió la sortija del empresario mexicano Vicente Uribe.

Un anillo de amor

Fue a través de Instagram, que Marjorie compartió la imagen de su mano con el hermoso anillo, sosteniendo la de su novio y posible futuro esposo.

La foto fue acompañada con la melodía “Baby Love” y unos emojis de corazones en color rosa, lo que despertó múltiples mensajes por la estable y fructífera relación que lleva la artista.

La pareja hizo oficial su amor en el año 2021, desde entonces han vivido un romance único que presumen cada vez que puedan en vacaciones, alfombras rojas y actividades.

Hace algunos meses la belleza criolla había dedicado un mensaje de amor a su pareja por su cumpleaños, destacando ser un regalo muy importante en su vida.

“Feliz cumpleaños amor mío. Eres tú el regalo para nosotros, te amamos”, escribió Marjorie.

Los amores de la venezolana

En el pasado la exparticipante del Miss Venezuela 1999, sostuvo una relación con el también actor Ricardo Álamo, con quien llegó al altar.

Sin embargo, su relación más mediática fue con el actor y presentador Julián Gil, padre de su único hijo Matías Gregorio.

Desde que hicieron oficial su ruptura, entraron en una etapa complicada, tanto que Marjorie no deja que el hombre tome ninguna decisión en la educación del pequeñito de 8 años.